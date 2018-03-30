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Шхагошев заподозрил США в подготовке «цветной революции» в России
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Шхагошев заподозрил США в подготовке «цветной революции» в России 

Парламентская газета 24 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заподозрил США в попытке организовать сценарий «цветной революции» в России.
В четверг, 29 марта, председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил, что «вброс фейковых новостей» в российское информационное пространство был организован американскими спецслужбами или украинскими властями.
На текущей неделе в социальных сетях появились данные о том, что власти якобы занижают официальные цифры о погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, число которых, по версии распространителей ложных новостей, приближается к сотне человек.
«Американские спецслужбы демонстрируют свои старые привычки в новых условиях. ЦРУ и Госдеп, пытаясь сейчас реализовать в нашей стране сценарий «цветной революции», используют почерк, который уже был ими задействован на Кавказе в начале 1990-х годов», — сказал депутат (цитата по РИА «Новости»), отметив, что речь идет о дестабилизации ситуации в РФ посредством поддержки террористов в Чечне.
«Прошло более 20 лет, но этот грязный почерк явно прослеживается. Он не меняется, меняются лишь технологии, когда активно используются соцсети», — заключил Шхагошев.
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