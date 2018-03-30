Ещё
В Калининграде спустят на воду траулер для камчатских рыбаков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининграде спустят на воду траулер для камчатских рыбаков 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Андрей Финтисов
КАЛИНИНГРАД, 30 мар — РИА Новости. Спуск на воду первого серийного траулера-сейнера «Командор», который строится в Калининграде для камчатских рыбаков, состоится в пятницу на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь».
"В пятницу на ПСЗ «Янтарь» состоится спуск на воду траулера «Командор». Ожидается, что в торжественной церемонии спуска судна примут участие представители его заказчика — Рыболовецкого колхоза имени Ленина (Петропавловск-Камчатский), проектанта — Skipskompetanse AS, Министерства промышленности и торговли РФ, Росрыболовства, ОСК, органов власти Камчатского края и Калининградской области", — сообщила пресс-служба завода.
Контракт на строительство трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R был подписан ПСЗ «Янтарь» и камчатским рыбоколхозом имени Ленина в январе 2016 года. Это первый в России контракт на строительство подобных судов для отечественного заказчика за последние 20 лет. Головной траулер «Ленинец» был спущен на воду в ноябре 2017 года. Третье судно этой серии «Ударник» находится в стадии формирования корпуса. По условиям контракта, поставка всей серии заказчику должна состояться в 2018 году.
Проект кошелькового траулера-сейнера SK-3101R разработан норвежской компанией Skipskompetanse AS. Длина судна — 50,6 метра, ширина — 12 метров, мощность главного двигателя — около 2200 кВт. Конструкция предусматривает работу донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью. Основной особенностью судна является возможность хранить улов в танках с охлаждаемой морской водой.
Расположенный в Калининграде Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» образован 8 июля 1945 года на базе кенигсбергской верфи фирмы F. Schichau. Специализируется на строительстве мало— и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также на проведении судоремонтных работ. На заводе построено 160 боевых кораблей и более 500 гражданских судов. В настоящее время контрольный пакет акций АО «ПСЗ „Янтарь“ контролирует государство в лице АО „Объединенная судостроительная корпорация“.
РИА Новости: последние новости
Иудеи празднуют Песах Москва предложила созвать сессию ОЗХО в связи с "делом Скрипалей" Некоторые ответы Британии по "делу Скрипаля" очень путаные, заявили в МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на высылку дипломатов из РФ283
Евразийский союз: как быстро избавиться от доллара159
Россиянам предрекли потерю работы19
Российские радары не заметили израильских истребителей752
Создана программа для слежки за пользователями WhatsApp
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение