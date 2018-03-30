В Калининграде спустят на воду траулер для камчатских рыбаков 

КАЛИНИНГРАД, 30 мар — РИА Новости. Спуск на воду первого серийного траулера-сейнера «Командор», который строится в Калининграде для камчатских рыбаков, состоится в пятницу на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь».
"В пятницу на ПСЗ «Янтарь» состоится спуск на воду траулера «Командор». Ожидается, что в торжественной церемонии спуска судна примут участие представители его заказчика — Рыболовецкого колхоза имени Ленина (Петропавловск-Камчатский), проектанта — Skipskompetanse AS, Министерства промышленности и торговли РФ, Росрыболовства, ОСК, органов власти Камчатского края и Калининградской области", — сообщила пресс-служба завода.
Контракт на строительство трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R был подписан ПСЗ «Янтарь» и камчатским рыбоколхозом имени Ленина в январе 2016 года. Это первый в России контракт на строительство подобных судов для отечественного заказчика за последние 20 лет. Головной траулер «Ленинец» был спущен на воду в ноябре 2017 года. Третье судно этой серии «Ударник» находится в стадии формирования корпуса. По условиям контракта, поставка всей серии заказчику должна состояться в 2018 году.
Проект кошелькового траулера-сейнера SK-3101R разработан норвежской компанией Skipskompetanse AS. Длина судна — 50,6 метра, ширина — 12 метров, мощность главного двигателя — около 2200 кВт. Конструкция предусматривает работу донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью. Основной особенностью судна является возможность хранить улов в танках с охлаждаемой морской водой.
Расположенный в Калининграде Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» образован 8 июля 1945 года на базе кенигсбергской верфи фирмы F. Schichau. Специализируется на строительстве мало— и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также на проведении судоремонтных работ. На заводе построено 160 боевых кораблей и более 500 гражданских судов. В настоящее время контрольный пакет акций АО «ПСЗ „Янтарь“ контролирует государство в лице АО „Объединенная судостроительная корпорация“.