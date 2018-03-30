Ещё
Россельхознадзор оштрафовал «Рост банк» на 400 тыс. руб. за ненадлежащее состояние земель в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россельхознадзор оштрафовал «Рост банк» на 400 тыс. руб. за ненадлежащее состояние земель в Подмосковье 

Агентство «Москва» 28 минут назад
Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям оштрафовало АО «Рост банк» — собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения в Подмосковье — за нарушения требований земельного законодательства РФ на 400 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям поступили материалы из администрации городского округа Кашира Московской области в отношении АО «Рост банк» — собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 176 га, расположенных в Каширском районе Московской области, на предмет соблюдения требований земельного законодательства РФ», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в результате проверки выявлены нарушения земельного законодательства: не выполнены требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель, охране почв от ветровой, водной эрозии, предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. Земельные участки не используются для сельскохозяйственного производства, заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью, сельскохозяйственные культуры не возделываются, почва не обрабатывается, сенокошение не производится, на участках выявлена очаговая закочкаренность.
«Управлением ООО «Рост Банк» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 400 тыс. руб.», — пояснили в ведомстве.
Агентство «Москва»: последние новости
Производство по делу о признании ЦППК банкротом прекращено Архитектурно-художественная подсветка украсит почти 70 зданий в Подмосковье в 2018 г. Более 20 благотворительных фондов подготовили специальную программу для фестиваля «Пасхальный дар»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на высылку дипломатов из РФ283
Евразийский союз: как быстро избавиться от доллара159
Россиянам предрекли потерю работы19
Российские радары не заметили израильских истребителей752
Создана программа для слежки за пользователями WhatsApp
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение