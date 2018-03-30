Россельхознадзор оштрафовал «Рост банк» на 400 тыс. руб. за ненадлежащее состояние земель в Подмосковье

Управление Россельхознадзора по Москве , Московской и Тульской областям оштрафовало АО «Рост банк» — собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения в Подмосковье — за нарушения требований земельного законодательства РФ на 400 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям поступили материалы из администрации городского округа Кашира Московской области в отношении АО «Рост банк» — собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 176 га, расположенных в Каширском районе Московской области, на предмет соблюдения требований земельного законодательства РФ», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в результате проверки выявлены нарушения земельного законодательства: не выполнены требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель, охране почв от ветровой, водной эрозии, предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. Земельные участки не используются для сельскохозяйственного производства, заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью, сельскохозяйственные культуры не возделываются, почва не обрабатывается, сенокошение не производится, на участках выявлена очаговая закочкаренность.

«Управлением ООО «Рост Банк» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 400 тыс. руб.», — пояснили в ведомстве.