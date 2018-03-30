«Атомфлот» РФ заявляет о потребности в расширении флота ледоколами на СПГ 

Санкт-Петербург, 29 марта /Синьхуа/ — «Атомфлот» нуждается в расширении своего флота за счет восьми атомных ледоколов и четырех ледоколов на сжиженном природном газе. Об этом, по сообщению ИА Интерфакс, заявил сегодня главный инженер «Атомфлота» Мустафа Кашка на заседании общественного совета по безопасному использованию ядерной энергии в Мурманской области.
По его словам, газовые ледоколы будут обеспечивать западные маршруты и работать в Обской губе. Соответствующие обращения переданы через госкорпорацию «Росатом» в правительство. —0—