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Пятьдесят тысяч камер видеонаблюдения осуществляли DDos-атаки на компьютерные сети по всему миру
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Пятьдесят тысяч камер видеонаблюдения осуществляли DDos-атаки на компьютерные сети по всему миру 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Средства наблюдения, по сути, перестали служить их владельцам и попали под управление международных преступников.
Пятьдесят тысяч камер видеонаблюдения, зараженные вирусом, осуществляли DDos-атаки на компьютерные сети по всему миру.
В Японии, как выяснили эксперты в области высоких технологий, «Большой брат» не только следит, но и атакует. Пятьдесят тысяч камер видеонаблюдения, помимо своей основной деятельности, устраивали еще и нападки на компьютерные сети по всему миру.
А все из-за вируса, которым их заразили хакеры. Он сделал камеры серверами для DDos атак на различные сайты. То есть, средства наблюдения, по сути, перестали служить их владельцам и попали под управление международных преступников.
Сколько еще таких камер находится в домах, спальнях, детских в Японии и других странах, неизвестно.
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