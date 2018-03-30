Пятьдесят тысяч камер видеонаблюдения осуществляли DDos-атаки на компьютерные сети по всему миру

Средства наблюдения, по сути, перестали служить их владельцам и попали под управление международных преступников.

Пятьдесят тысяч камер видеонаблюдения, зараженные вирусом, осуществляли DDos-атаки на компьютерные сети по всему миру.

Японии , как выяснили эксперты в области высоких технологий, «Большой брат» не только следит, но и атакует. Пятьдесят тысяч камер видеонаблюдения, помимо своей основной деятельности, устраивали еще и нападки на компьютерные сети по всему миру.

А все из-за вируса, которым их заразили хакеры. Он сделал камеры серверами для DDos атак на различные сайты. То есть, средства наблюдения, по сути, перестали служить их владельцам и попали под управление международных преступников.

Сколько еще таких камер находится в домах, спальнях, детских в Японии и других странах, неизвестно.