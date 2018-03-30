Афины и Скопье подведут первые итоги переговоров по «македонской проблеме»

До этого переговоры прошли в Скопье , куда впервые за 12 лет прибыл авиарейс из Афин. Это стало возможным после того, как власти страны изменили название аэропорта, до этого носившего имя Александра Македонского . В ходе двухдневных переговоров Котзиас встретился со своим коллегой, политическим и государственным руководством страны, оппозицией, представителями албанских партий. После переговоров Котзиас сообщил, что Афины и Скопье согласовали свои пожелания и решили некоторые вопросы.

В Вене предстоит новый раунд переговоров, и спецпредставитель генсека ООН Нимиц сформулирует в качестве текста для Совета Безопасности то, что стороны уже согласовали и о чем договорятся в его присутствии.

"Фактически на встрече будет проведен обзор прошедших переговоров, подведен итог — где есть согласие и точки соприкосновения, где есть разногласия и какие вопросы требуется решить", — пояснил РИА Новости дипломатический источник в Афинах.

Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства. Хотя под конституционным названием «Республика Македония» страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием «бывшая югославская республика Македония»

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В связи со стремлением Североатлантического альянса уже в июле принять в свои ряды Скопье, переговоры активизировались в последние месяцы.

По словам источников РИА Новости, завершить их планировалось в марте-начале апреля, но они несколько затянулись, в частности, на три недели была отложена поездка Котзиаса в Скопье.

Переговоры

Ранее МИД Греции представил свой проект соглашения и получил ответ.

Предложенный Грецией план урегулирования основывается на переговорных позициях греческого правительства — «составное наименование, которое будет применяться для всего и предусматривает необходимость изменения конституции соседней страны».

В Афинах исходят из того, что новое название страны уточнит, что она ни географически, ни исторически не связана с греческой Македонией. В Греции надеются, что в соседней стране прекратят использовать символы и имена исторических личностей, которые им не принадлежат.

Название должно быть erga omnes, то есть для любых целей: не может за рубежом использоваться одно название, а в конституции — другое.

В предложенном для обсуждения сторон списке было четыре названия. Как отмечают греческие дипломаты, ничего нового нет, все названия были предложены в 1993 году, но список не окончательный, в него могут быть добавлены новые идеи.

Однако в МИДе Греции категорически отвергают возможность предложенного северным соседом названия Республика Македония (Скопье). «Это исключено», — заявил источник РИА Новости.

Одним из наиболее вероятных наименований считают «Горная Македония» — Gorna Macedonia. Это название упомянул премьер-министр Греции Алексис Ципрас на пресс-конференции 23 марта в Брюсселе , когда отвечал на вопрос журналистки из БЮРМ.

"Я желаю, чтобы вы через несколько месяцев были здесь как представитель Gorna Macedonia, в любом случае, с любым другим именем, которое мы вместе согласуем — я не предсказываю «Горную», может быть согласовано что-то еще. То есть, согласуют министры иностранных дел", — сказал Ципрас.

Он повторил, что у Афин два условия — составное название и то, что оно будет использоваться как в международных организациях, в двусторонних отношениях с другими странами, так и внутри страны.

По его словам, есть желание и историческая воля решить проблему. «Никто не подталкивает нас к ее решению. Для нас это инициатива исторического значения», — сказал премьер Греции.

О возможности компромисса свидетельствуют и заявления министра иностранных дел Македонии Николы Димитрова в интервью телекомпании в Скопье.

"Мы славяне, а не македонцы", — заявил он. «Наш язык, несомненно, славянский. Нет сомнения, что он принадлежит к группе южнославянских языков. Мы через свою политику попытались укрепить корни, поэтому язык „македонский“ и мы „македонцы“. И это сделало нас уязвимыми, потому что это мир греческой культуры. Когда вы пытаетесь защитить идентичность со статуей Александра Македонского, вы создаете гораздо больше сопротивления там, где вам следовало бы протянуть руку», — сказал Димитров.

Однако министр иностранных дел заявил, что вопрос о национальной идентичности не может быть предметом переговоров для Скопье.

"Я думаю, что суть компромисса, если это возможно, находится на двух столпах. Один из столпов заключается в том, что «македонцы» должны быть «македонцами», которые говорят на «македонском» языке", — сказал Димитров, пояснив, что это необходимо в случае уточнения названия «Македония» каким-либо определением.

Что касается переименования аэропорта в Скопье и автомагистрали, носивших имя Александра Македонского, Димитров заметил, что это надо было бы сделать и без обсуждения проблемы названия страны.

Министр заявил, что на переговорах с Котзиасом в Скопье был прогресс, и выразил мнение, что в ходе нового раунда переговоров в Вене обе страны «могут двигаться вперед».