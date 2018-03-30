В ГД считают, что США хотят дестабилизировать РФ, организуя вброс дезинформации

Таким образом, Шхагошев поддержал ранее высказанное спикером Госдумы Вячеславом Володиным мнение о том, что распространение недостоверных новостей в РФ может быть одним из способов разжигания «цветных революций» в России. По словам Володина, подобные вбросы могли быть инициированы со стороны спецслужб США, либо непосредственно украинскими властями.

Шхагошев напомнил об американском подходе к ситуации на Северном Кавказе в 1990-е годы. «Американские спецслужбы демонстрируют свои старые привычки в новых условиях. ЦРУ Госдеп , пытаясь сейчас реализовать в нашей стране сценарий „цветной революции“, используют почерк, который уже был ими задействован на Кавказе в начале 1990-х годов», — заявил Шхагошев.

"Эти американские структуры информационно и политически поддерживали террористов в Чечне . Кроме того, они поддерживали экстремистов финансово, что подтверждают имеющиеся доказательства, оказывали им техническую поддержку, занимались переброской боевиков", — напомнил единоросс.

По его словам, «бывшему тогда американскому президенту прямо говорили и называли фамилии, кто этим занимается в США, но ЦРУ продолжало поддерживать именно чеченских террористов и их лидеров, называя их никак иначе, как повстанцами». «Конечная цель всех тех действий было расшатывание ситуации на Кавказе и отделение региона от России», — отметил депутат. В тот переходный для России период, добавил он, «американские спецслужбы были уверены, что добьются своей цели, и таким образом желали решить задачу по дестабилизации ситуации в целом в России».

"Прошло более 20 лет, но этот грязный почерк явно прослеживается. Он не меняется, меняются лишь технологии, когда активно используются социальные сети", — подчеркнул Шхагошев.