Опять за свое: Зейн Малик сменил прическу

Общественность внимательно следит за жизнью супермодели Джиджи Хадид и ее бывшего бойфренда певца Зейна Малика. И пока Хадид работает, не покладая рук, Малик решает, что ему поменять во внешности. То из жгучего брюнета станет блондином, то набьет две новые татуировки, а теперь решил пойти дальше — покрасил волосы в зеленый.

Папарацци запечатлели Зейна во Флориде. Певец надел белую футболку, светлые джинсы и сделал акцент на ботинках с ярким узором. Образ дополнил кожаной oversize-курткой.

Details of Zayn are so beautiful and deserve to be appreciated?❤️

A post shared by Zayn Malik? (@zayn_br) on Mar 29, 2018 at 1:33pm PDT Напомним, что топ-модель Джиджи Хадид и солист One Direction Зейн Малик расстались 13 февраля после двух лет отношений. Экс-влюбленные сумели остаться друзьями.