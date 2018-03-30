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Первый в России серийный траулер-сейнер «Командор» спустят на воду в Калининграде
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Первый в России серийный траулер-сейнер «Командор» спустят на воду в Калининграде 

ТАСС 1 час назад
КАЛИНИНГРАД, 30 марта. /ТАСС/. Первый серийный (второй по счету) траулер-сейнер «Командор», построенный для рыбаков Камчатки, спустят на воду в пятницу на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе завода.
"Первый серийный траулер-сейнер проекта SK-3101R «Командор» будет спущен на воду со стапеля «Буревестник» 30 марта", — сообщили на предприятии.
Контракт на строительство трех траулеров-сейнеров этого проекта подписали завод «Янтарь» и Рыболовецкий колхоз имени В. И. Ленина (Петропавловск-Камчатский) в январе 2016 года.
"Это первый в России контракт на строительство подобных судов для отечественного заказчика за последние 20 лет. Головной траулер ("Ленинец") был спущен на воду в ноябре прошлого года. Третье судно серии ("Ударник") находится в стадии формирования корпуса", — сообщили в пресс-службе «Янтаря».
Проект кошелькового траулера-сейнера SK-3101R разработан норвежской компанией Skipskompetanse AS. Длина судна — 50,6 м, ширина — 12 м.
Конструкция траулера-сейнера предусматривает работу двумя видами тралов, а также снюрреводом (донным неводом) и кошельковой сетью, что позволяет вылавливать различные виды рыб.
Основная особенность судна — возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой.
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