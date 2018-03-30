Первый в России серийный траулер-сейнер «Командор» спустят на воду в Калининграде

"Первый серийный траулер-сейнер проекта SK-3101R «Командор» будет спущен на воду со стапеля «Буревестник» 30 марта", — сообщили на предприятии.

Контракт на строительство трех траулеров-сейнеров этого проекта подписали завод «Янтарь» и Рыболовецкий колхоз имени В. И. Ленина ( Петропавловск-Камчатский ) в январе 2016 года.

"Это первый в России контракт на строительство подобных судов для отечественного заказчика за последние 20 лет. Головной траулер ("Ленинец") был спущен на воду в ноябре прошлого года. Третье судно серии ("Ударник") находится в стадии формирования корпуса", — сообщили в пресс-службе «Янтаря».

Проект кошелькового траулера-сейнера SK-3101R разработан норвежской компанией Skipskompetanse AS. Длина судна — 50,6 м, ширина — 12 м.

Конструкция траулера-сейнера предусматривает работу двумя видами тралов, а также снюрреводом (донным неводом) и кошельковой сетью, что позволяет вылавливать различные виды рыб.

Основная особенность судна — возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой.