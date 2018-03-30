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Эксперт: в эру технологий правительства должны вызывать доверие больше, чем когда-либо
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Эксперт: в эру технологий правительства должны вызывать доверие больше, чем когда-либо 

ТАСС 1 час назад
ШАРДЖА /ОАЭ/, 29 марта. /ТАСС/. Коммуникационные команды правительств в современном мире больше, чем когда-либо, должны вызывать доверие и быть эффективными. Такую точку зрения выразил в четверг исполнительный директор службы государственных коммуникаций правительства Великобритании Алекс Айкен, выступая в Шардже на 7-м Международном правительственном коммуникационном форуме.
Мероприятие проходит в здании местного Экспоцентра при участии около 3 тыс. делегатов со всех концов мира: представителей правительственных и бизнес-структур, экспертных кругов и средств массовой информации. ТАСС приглашен на престижный форум в качестве специального гостя как одно из крупнейших мировых информационных агентств.
"Вызов сегодняшнего дня заключается в том, что новая эра технологий может принести и проблемы, и выгоды. Правительства больше, чем когда-либо, должны развивать свою способность слышать и отвечать, управлять доверием и, конечно, дезинформацией", — считает Айкен. «В условиях современного мира профессиональные коммуникационные команды, работающие на правительства, должны вызывать доверие и быть эффективными», — продолжал он.
"В век испытаний мы учимся на своих ошибках и продолжаем развиваться, в нас есть гордость и желание прогрессировать", — заверил Айкен, говоря о себе и своих коллегах, работающих в сфере коммуникаций.
"Мы должны помнить, что коммуникации — это наука, а не искусство. Поэтому нам нужны факты, данные и исследования, чтобы наши послания оказывались правдивыми и точными", — подчеркнул эксперт.
Навстречу новой цифровой эпохе
Форум, организованный под личным патронажем правителя эмирата Шарджа и члена Высшего совета ОАЭ шейха Султана бен Мухаммеда аль-Касими, завершит работу вечером 29 марта.
Основными темами выступлений и дискуссий в программе форума заявлены трансформация роли государственных учреждений и частных компаний в новую цифровую эпоху, цифровая дипломатия как инструмент коммуникации правительств, создание харизмы в медийном пространстве, новые медиа на службе у гуманитарных задач.
Устроители мероприятия также ставят перед собой цель создать удобную площадку, на которой компании, работающие в области информации, коммуникаций, связей с общественностью, создания имиджа, могли бы общаться между собой и делиться ценным опытом.
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