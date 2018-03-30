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Земан: Британия в деле Скрипаля пока не предложила никаких доказательств
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Земан: Британия в деле Скрипаля пока не предложила никаких доказательств 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент Чехии Милош Земан заявил, что Великобритания в деле Скрипаля пока не предложила никаких доказательств, даже косвенных, а ее подозрения в отношении России не являются доказательствами. Об этом сообщает телеканал TV Barrandov.
"Насколько я знаю, Великобритания пока не предложила (в деле Скрипаля) никаких доказательств. У нее есть подозрения, но подозрения не являются доказательствами. Хотелось бы видеть на столе если не прямые, то хотя бы косвенные доказательства (вины России)", — сказал Земан.
Он также предположил, что в ответ на высылку из Чехии трех российских дипломатов Москва вышлет такое же число членов дипмиссии республики в России.
Ранее Земан заявил, что по делу Скрипаля никто из Москвы не оказывал на него давления.
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