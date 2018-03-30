Матвиенко отметила востребованность и современность произведений Горького

Со дня рождения Горького 28 марта исполнилось 150 лет.

"Максим Горький по-прежнему востребован. Его читали, читают и будут читать. Конечно, каждое время по-своему расставляет акценты в восприятии творческого наследия выдающихся людей. Но то, что Горький остается в когорте классиков русской литературы — несомненно. Достойный продолжатель гуманизма, который в его творчестве предстает как культ человека, провозглашение его возвышения целью истории", — написала спикер Совфеда в своей статье, опубликованной в пятницу в " Парламентской газете ".

Писатель далек от идеализации своих современников, отметила сенатор. «Создание нового, совершенного мира он связывает с их „переделкой“, приобщением к ценностям культуры и включением в разумную, активную, исполненную смысла работу на благо общества», — добавила она.

Мир стремительно меняется. Информационные технологии, «цифровая» экономика, искусственный интеллект — это не только новые возможности экономического роста, благосостояния, комфорта, но и новые вызовы, подчеркнула политик. «Один из них — риск возникновения „лишних людей“, тех, кому нет места в формирующемся мире», — полагает Матвиенко.

По ее словам, наследие Горького — важный интеллектуальный и нравственный источник для поиска решения данной проблемы, напоминание о том, что не человек для «цифры», а «цифра» для человека. «Все в человеке, все для человека!», — цитирует Матвиенко одного из героев пьесы Горького «На дне».

Глава Совфеда также считает, что этот гуманистический посыл несет в себе и послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. По ее мнению, его цель — направление технологического прогресса, роста производства для повышения качества жизни людей, их духовного развития.

"Горький не просто явление русской культуры. Он в ряду ее вершин. До тех пор, пока люди будут читать книги, будет запрос и на Горького. Каждое поколение будет открывать в его творчестве свои достоинства, находить свои глубины. И потому он писатель на все времена", — заключила парламентарий.