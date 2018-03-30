Минздрав планирует увеличить продолжительностm жизни до 76 лет к 2024 году

Продолжительность жизни в России к 2024 году должна составить 76 лет, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в ходе итоговой коллегии Минздрава за 2017 год.

«Наша задача — уже к 2024 году достичь продолжительность жизни в 76 лет, а к 2030 году войти в группу стран 80+», — сказала она.

В материалах Минздрава отмечается, что за январь-декабрь 2017 года ожидаемая продолжительность жизни составила 72,68 лет, что выше на 0,81 года по сравнению с 2016 годом, у мужчин продолжительность жизни составила 67,58 лет, у женщин — 77,62 лет.