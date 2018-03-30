Итоговая коллегия Минздрава обсудит значимые вопросы здравоохранения

"Будут обсуждаться традиционно, поскольку это итоговая коллегия, итоги 2017 года. Конечно, будет уделено внимание наиболее значимым вопросам, среди которых повышение доступности и качества медицинской помощи, сельская медицина, информатизация здравоохранения, доступность лекарств, вопросы общественного здоровья, материнства и детства", — сказал Салагай.