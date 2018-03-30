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Итоговая коллегия Минздрава обсудит значимые вопросы здравоохранения
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Итоговая коллегия Минздрава обсудит значимые вопросы здравоохранения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Итоговая коллегия министерства здравоохранения пройдет в пятницу в правительстве России, на ней обсудят итоги прошедшего года и наиболее значимые вопросы в сфере здравоохранения, рассказал РИА Новости замминистра здравоохранения Олег Салагай.
"Будут обсуждаться традиционно, поскольку это итоговая коллегия, итоги 2017 года. Конечно, будет уделено внимание наиболее значимым вопросам, среди которых повышение доступности и качества медицинской помощи, сельская медицина, информатизация здравоохранения, доступность лекарств, вопросы общественного здоровья, материнства и детства", — сказал Салагай.
На коллегии ожидается выступление главы Минздрава Вероники Скворцовой, а также участие вице-премьера РФ Ольги Голодец.
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