За какие проекты благоустройства проголосовало большинство волгоградцев?

Власти по итогам голосования благоустроят 26 общественных территорий.

Всего благоустроят 26 общественных территорий.

В Волгограде наибольшее число голосов набрали дизайн-проекты благоустройства поймы Царицы и обновления её склонов. В Волжском благоустроят пространства между 30 и 37 микрорайонами, преобразят парк «Новый город», сквер вдоль улицы Молодёжной и вдоль улицы Советской и много другое. В Урюпинске большинство жителей проголосовали за сквер «Вишнёвый». В Котове лидировал проект благоустройства «Центральный парк».