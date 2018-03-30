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За какие проекты благоустройства проголосовало большинство волгоградцев?
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За какие проекты благоустройства проголосовало большинство волгоградцев? 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Власти по итогам голосования благоустроят 26 общественных территорий.
Всего благоустроят 26 общественных территорий.
«Работы будут проведены в Волгограде, Волжском, Камышине, Фролове, Михайловке, Урюпинске, Котельникове, Городище, Калаче-на-Дону», — рассказали в региональном комитете ЖКХ и ТЭК.
В Волгограде наибольшее число голосов набрали дизайн-проекты благоустройства поймы Царицы и обновления её склонов. В Волжском благоустроят пространства между 30 и 37 микрорайонами, преобразят парк «Новый город», сквер вдоль улицы Молодёжной и вдоль улицы Советской и много другое. В Урюпинске большинство жителей проголосовали за сквер «Вишнёвый». В Котове лидировал проект благоустройства «Центральный парк».
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