Месть с 20-летней выдержкой: начальник полиции, заподозренный в убийстве, прессует бывших коллег

«Мстительный и злопамятный». Наверное, такими словами охарактеризовали бы начальника полиции УМВД по Курской области Виктора Сидорова его бывшие коллеги. «Бывшие» усилиями как раз Сидорова, если верить словам экс-сотрудников курского уголовного розыска и УБОП. Дело в том, что в 1999 году в квартире и служебном кабинете Виктора Сидорова, занимавшего тогда должность начальника уголовного розыска области, прошли обыски по делу об убийстве замдиректора Курской АЭС и советника министра по атомной энергетике Владимира Хохлова. Убийство произошло в декабре 1997 года, а в 1999 году Сидоров получил статус подозреваемого. Подчиненные Сидорова и сотрудники местного УБОП сопровождали следователей МУРа и прокуратуры , из-за чего стали объектами мести со стороны полицейского, пишет «МБХ-медиа». Для отмщения в ход идут все средства — выдавливание с работы, обыски, уголовные дела и угрозы.

Возвращение мстителя

Виктор Сидоров

О «подвигах» Виктора Сидорова журналистам рассказали бывший начальник курского центра «Э», созданного на базе УБОП в 2008 году, Дмитрий Дымов, экс-сотрудник уголовного розыска Николай Зайцев , позже ставший вице-мэром Курска , их супруги и еще один бывший подчиненный Сидорова — Дмитрий Павлов

Причастность Сидорова к убийству тогда не доказали — не смогли или не захотели, сейчас уже неясно, но запачкавшегося полицейского отправили в командировку в Чечню , где он якобы перенес инфаркт, получил инвалидность, а в 2003 году был уволен из МВД за профнепригодностью. Десять лет экс-полицейский крутился в коммерческой сфере, занимаясь работой с автомобильными дилерскими центрами, а затем внезапно объявился в Орле, где его почти сразу назначили замначальника уголовного розыска.

«Те десять лет, что он не был в полиции, Сидоров занимался обналичкой денег для родственника жены, владеющего дилерскими центрами в Орле и Курске. Потом за взятку один из салонов ушел кому-то из руководства МВД в Орле , и в 2013 году Сидорова восстановили в органах. Мой орловский коллега сказал, что он у них стал замначальника уголовного розыска. Представляете, через 10 лет человека восстановили! Нонсенс!» — рассказал «МБХ-медиа» Дмитрий Дымов.

Еще через два года Сидорова вернули в Курск, откуда его в свое время поспешно убрали, и сделали начальником полиции области. Родственник ли жены пожертвовал еще одним своим автоцентром или сработали старые связи? Но после своего возвращения Виктор Сидоров начал мстить. По словам экс-сотрудника угрозыска Дмитрия Павлова, дорвавшийся до власти блудный начальник сразу заявил бывшим УБОПовцам, что уничтожит их. Затем последовала серия увольнений по различным причинам.

«Был случай: бывший убоповец работал в таможне и пытался перевестись в УМВД — там нужен был специалист, который знает таможенное дело. Когда Сидорову принесли личное дело, он увидел в нем УБОП, швырнул папку и сказал: «Вы что, не видите, где он служил? Здесь их ни одного не будет»», — пишет издание.

Но на кадровых препонах Сидоров не остановился. По словам Елены Зайцевой, супруги бывшего вице-мэра Курска Николая Зайцева (он также принимал участие в обысках у скандального полицейского), начальник курской полиции отправил ее мужа и сына в СИЗО по сфабрикованному обвинению. Николай Зайцев был арестован летом прошлого года по делу о вымогательстве 20 млн рублей у председателя гаражного кооператива — якобы чиновник действовал в связке с криминальным авторитетом «Волобуем».

«Сидоров не стеснялся говорить своим знакомым о том, что наступит время, и мой муж сядет. Конечно, мужу это передавалось, но он слова Сидорова игнорировал. Дело полностью сфабриковано. Мы были участниками долевого строительства этого гаражного кооператива. А сделали так, что мой муж стал вымогателем гаражей, за которые мы сами заплатили деньги. Свидетели говорят об этом в суде — их не слушают», — рассказывает женщина.

Теперь, уверена Елена, по поручению Сидорова следователи давят на всех возможных свидетелей, заставляя их давать поддельные показания, лишь бы наскрести хоть что-то против Зайцева.

Под пресс попал и Дмитрий Дымов. С давлением со стороны начальника полиции он столкнулся еще на посту руководителя центра «Э»: многочисленные проверки и натужные взыскания, десятками накладываемые на ранее образцовое подразделение. Когда же Дымов ушел на пенсию, фокус мести переместился на его сына. Антон Дымов руководит риелторской конторой и так вышло, что стал по доверенности представлять ООО «Новый Курск» — продавать квартиры в строящемся доме. Фирма-застройщик «Еврострой» буквально кинула дом на завершающем этапе строительства, а затем обвинила «Новый Курск» в невыплате 21 млн рублей долгов, манипулируя поддельными бумагами. На этом фоне Антона Дымова решили сделать причастным к якобы совершенному хищению указанных миллионов.

«Это при том что я представляю интересы компании с апреля 2017 года, а «Еврострой» оспаривает период 2015—2016 года», — приводит издание слова Дымова-младшего.

Дымов-старший уверен, что все происходящее — дело рук Виктора Сидорова. С обысками приходили и к нему домой, после чего его супруга обнаружила пропажу драгоценностей, спрятанных в нижнем белье.

«Я писал жалобы президенту, полпреду президента в ЦФО, в Генпрокуратуру, в СК Бастрыкину, в Главное управление собственной безопасности МВД. Единственный отклик получил от ГУСБ. Приезжал сотрудник, сказал, что дело политическое и я не первый, кто к ним обращается, но это как решит руководство. Все остальные обращения вернулись на места, хотя я просил не отправлять их назад в Курск», — подытожил Дмитрий Дымов.

Пострадавший журналист