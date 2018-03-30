Апрель — Росстату всё-таки верь

В уходящем месяце Росстат опубликовал, наконец, ключевые итоговые данные экономического развития страны за минувший год. Российская экономика не вытянула официально прогнозируемого более чем скромного двухпроцентного роста: ВВП страны увеличился лишь на 1,5 процента. Что касается промышленного производства, то его рост вообще оказался вдвое меньшим, чем рассчитывало Правительство, — всего на один процент.

Но ещё хуже то, что при этом обрабатывающая промышленность — ключевая сфера всей индустрии практически не сдвинулась с места: вряд ли кто рискнёт назвать ростом 0,2 процента. А ведь мы не раз предупреждали о том, что правительственные планы по началу выхода из кризиса могут быть сорваны. Более того, в ноябре и декабре промышленное производство вообще снижалось, в результате чего, по тем же данным Росстата, в IV квартале 2017 года оно сократилось на 1,7 процента. Эта тенденция продолжится и в нынешнем году? Во всяком случае, в наступающем апреле мы узнаем ответ на этот вопрос.

А, с другой стороны, за счёт чего можно было обеспечить развитие, если, по тем же данным Росстата, по итогам 2017 года рост инвестиций в основной капитал составил всего 4,4 процента? Это после абсолютного падения объёмов инвестирования в течение нескольких лет подряд! Такого мизерного прироста инвестиций не хватит даже для восстановления значительно деградировавшего производственного аппарата: например, по данным Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики , на сегодняшний день износ основных фондов в России составляет не менее половины. По другим оценкам, почти две трети.

При этом показательно, что быстрее всего выросли инвестиции в финансовую и страховую деятельность — на 63,4 процента. Инвестиции в добычу полезных ископаемых увеличились на 8,6 процента, а в сельское хозяйство, лесное хозяйство, охоту и рыболовство — всего на 1,3 процента. Наконец, инвестиции в обрабатывающую промышленность вообще сократились — на 0,8 процента. Неудивительно, что при таких показателях она продемонстрировала практически нулевой рост.

Спекулянт там правит бал Раз с отечественными инвестициями дело пока обстоит неважно, можно ли ждать существенных изменений ситуации с иностранными? Увы, структура их за минувший год убедительно свидетельствует: зарубежных толстосумов в России по-прежнему интересуют, прежде всего, оптовая и розничная торговля (35 процентов) и финансовый сектор (восемь процентов). В реальном секторе по 17-18 процентов делят всё тот же топливно-энергетический комплекс и обрабатывающая промышленность. Казалось бы, хоть это хорошо — но где же тогда отдача от капиталовложений при таких-то микроскопических темпах роста?

Объяснение находим у общественного уполномоченного по правам предпринимателей Александра Хуруджи , который даёт чёткую характеристику сути зарубежных предпочтений: «Сейчас используются только те инвестиции, которые опираются на быстрые спекулятивные деньги». А значит, ожидать от этих господ какого-либо долгосрочного стратегического интереса (например, в крайне нуждающейся в инвестициях отрасли станкостроения) просто не приходится.

left1,5процентасоставил рост ВВП России в 2017 году, свидетельствуют данные Росстата.

Это подтверждает и профессор Яков Миркин из Российской академии наук : если из нашей страны продолжают уходить капиталы, способные сыграть стратегическую роль в экономическом развитии, то к нам, напротив, готовы зайти спекулятивные деньги. В этом-то и принципиальная разница. Именно такие западные деньги и стали, по выражению Миркина, спусковым механизмом дефолта 1998 года, финансовых кризисов 2008-го и 2014 года. Поэтому ждать от таких «горячих» денег, готовых в любой момент убежать обратно, долгосрочного содействия нашему экономическому росту не приходится.

Следовательно, необходимо всё же изыскивать собственные источники инвестирования. « Парламентская газета » не раз говорила о необходимости принятия специальной общегосударственной программы инвестиционного развития. Хочется надеяться, что в наступающем апреле в рамках подготовки Стратегии социально-экономического развития страны до 2024 года задачи активизации внутренних источников найдут должное отражение на самом высоком уровне.

Рапторы и тираннозавры

Некоторые из таких источников очевидны. Двадцать шесть с лишним лет назад Россия сама захотела стать игроком в мире, в котором, если говорить аллегориями и вспомнить знаменитые фильмы Стивена Спилберга , обитают ящеры — этаком мировом политическом и экономическом «Парке юрского периода», стать таким маленьким и проворным зубастым ящером раптором. Да только забыли при этом, если продолжить наше сравнение, что вовсе не рапторы правят бал в том парке: у живущих здесь же гигантских тираннозавров экономика чуть не в 12 раз больше. Плюс в их «лапах» (то бишь руках) — мировой печатный станок да стоящие по стойке «смирно» несколько десятков стран-союзниц по НАТО . Поэтому, коли захотел жить в этом пресловутом парке, то будь любезен играть по правилам, которые пишут тираннозавры — и третьего не дано.

Сколько, к примеру, сказано и написано о российских многомиллиардных вложениях в американские гособлигации, которые наши главные, как бы это помягче сказать, «партнёры» в любой момент могут подвергнуть «санкциям», говоря проще, заморозить. Даже представитель самого либерального «гайдаровского» Института экономической политики Сергей Жаворонков охарактеризовал состояние нашего правительственного Фонда национального благосостояния как «главным образом омерщвлённые вложения в облигации, в том числе госдолга США ». А ведь эти средства ой как пригодились бы в нашей экономике как раз для долгосрочного инвестирования.

А тут ещё в феврале минфин США сообщал, что российские вложения в американские гособлигации за 2017 год увеличились почти на 20 процентов. Правда, вот и неожиданная позитивная новость только что пришла из того же американского минфина : в начале года нынешнего Россия сократила вложения в американские гособлигации со 102 до менее чем 97 миллиардов долларов. Хорошо, если это начало того самого долгожданного изменения финансовой политики, а не её «сезонные» колебания.

Устойчивая неустойчивость

О том, что наш валютный рынок с собственно рынком имеет очень мало общего и здесь царят совершенно другие законы, мы уже писали. В правильности этого вывода можно было вновь убедиться в начале последней декады уходящего месяца, когда и доллар, и евро пусть не очень резко, но всё-таки пошли вверх. Казалось бы, и выборы 18 марта прошли спокойно, и нефтяные цены в эти дни подросли, так по каким нормальным рыночным законам рубль понизился?

Ответ очевиден: а никакие нормальные рыночные законы здесь и отдалённо не действуют, всесильные валютные спекулянты продолжают вести себя исключительно по своим собственным понятиям и соображениям, и поэтому в наступающем апреле на рынке будет продолжаться ситуация «устойчивой неустойчивости». То есть рубль может продолжать колебаться в районе достигнутых соотношений 56-57 за «зелёный» и 70-71 за евро, а может неожиданно и качнуться в ту или иную сторону.