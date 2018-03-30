Законы, вступающие в силу в апреле

Социальные пенсии в России проиндексируют, несовершеннолетним запретят покупать лотерейные билеты, а госрегистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей упростят. Также в апреле станут дороже почтовые услуги, а граждане получат с помощью портала госуслуг оценить качество оказанной им медпомощи. Что еще изменится в жизни россиян в новом месяце?

1 апреля. Социальные пенсии проиндексируют

Социальные пенсии будут увеличены. Коэффициент планируемой индексации — 1,029. Изменение коснётся 3,9 миллиона человек.

В частности, повышенные выплаты получат дети-инвалиды; дети, лишившиеся одного или обоих родителей; граждане, причисленные к малочисленным народам Севера (мужчины по достижении 55 лет, женщины — по достижении 50 лет); а также те, кто «не добрал» баллов и стажа для получения «трудовой» пенсии (мужчины от 65 и женщины от 60 лет).

Одновременно будут увеличены другие выплаты, размер которых зависит от уровня социальных пенсий. Так, прибавку к пенсии получат участники Великой Отечественной войны; военнослужащие, проходившие службу по призыву, и члены их семей; граждане, пострадавшие при радиационных или техногенных катастрофах, и члены их семей; работники лётно-испытательного состава.

Расходы на проведение указанной индексации составят 9,6 миллиарда рублей до конца года.

1 апреля. Услуги почты станут дороже

Тарифы на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции повысятся. Так, за пересылку простой почтовой карточки нужно будет заплатить 17 рублей, а заказного письма весом до 20 грамм — 46 рублей. Ранее указанные услуги стоили 16 рублей и 41 рубль соответственно.

Больше придётся заплатить и за пересылку заказных бандеролей и бандеролей с объявленной ценностью. К примеру, предельный максимальный тариф на пересылку заказной бандероли весом 100 граммов увеличится на шесть рублей — до 66 рублей.

Хорошая новость заключается в том, что отдельные тарифы меняться не будут. Так, не повысится стоимость пересылки простого письма весом до 20 граммов и простой бандероли весом 100 граммов, а также цена за каждые последующие 20 граммов веса простого, заказного письма (бандероли), письма с объявленной ценностью и размер платы за объявленную ценность.

7 апреля. Несовершеннолетние не смогут купить лотерейный билет

Распространение лотерейных билетов, в том числе электронных, среди граждан, не достигших 18 лет, будет запрещено. Подтверждать свой возраст потенциальным покупателям придётся при помощи паспорта. Кроме того, под запрет попадут приём лотерейных ставок от несовершеннолетних, а также выплата, передача или предоставление им выигрышей.

Вступающий в силу закон определяет и порядок идентификации участников лотерей. Установлено, что при выигрышах от 15 тысяч рублей идентификация участника лотереи будет осуществляться в обязательном порядке, а при выигрыше до этой суммы — только в случае сомнения в его возрасте.

«Сегодня наши дети принимают участие в азартных играх, сегодня их вовлекают в это через Интернет, порой они подвергаются различным манипуляциям, особенно подростки, — отметила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева . — Чтобы этому противодействовать, систему идентификации необходимо закрепить в законе».

29 апреля. Госрегистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей ускорят

Документы, необходимые для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, можно будет направлять в Федеральную налоговую службу в форме электронного документа.

До вступления в силу соответствующего закона при госрегистрации предпринимателей и юрлиц в многофункциональных центрах (МФЦ) взаимодействие между регистрирующим органом, то есть Федеральной налоговой службой, и непосредственно центром шло в бумажном виде, и документы передавались на бумажных носителях с использованием собственного транспорта. «Такого рода доставка в зависимости от способа и удалённости МФЦ от органов Федеральной налоговой службы может занимать от четырёх до четырнадцати дней», — отметил заместитель министра финансов Илья Трунин

По мнению заместителя председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Рафаэля Марданшина, указанная норма позволит усовершенствовать взаимодействие Федеральной налоговой службы и её территориальных органов с многофункциональными центрами и заявителями.

Кроме того

1 апреля. Граждане смогут рассказать о качестве работы медорганизаций

С 1 апреля по 31 декабря 2018 года будет проведён эксперимент по оценке гражданами удовлетворённости качеством работы медицинских организаций через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Высказать своё мнение можно будет в личном кабинете пациента «Моё здоровье».

По итогам эксперимента планируется сформировать предложения о доработке функциональности портала, а также определиться с тем, нужны ли изменения в федеральном законодательстве для того, чтобы подобный механизм оценки работы медиков заработал в полную силу.

1 апреля. Ставка утилизационного сбора на прицепы увеличится

Ставка утилизационного сбора на колёсные транспортные средства (шасси) и прицепы будет проиндексирована. В среднем увеличение ставок утилизационного сбора по видам техники составит около 15 процентов.

15 апреля. Контроль за перевозкой опасных грузов ужесточат

Автобусы, троллейбусы и грузовые автомобили, использующиеся для перевозки опасных грузов, будет необходимо оснастить аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

В частности, предписано, что собственники таких транспортных средств должны оснащать их аппаратурой спутниковой навигации, обеспечивающей определение и передачу в Ространснадзор информации о пространственно-временных характеристиках транспортного средства через Государственную автоматизированную информационную систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Порядок информационного взаимодействия между оператором системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и Ространснадзором будет определяться заключаемым между ними соглашением.

28 апреля. «Зона перекрёстка» начнёт действовать

Устанавливается специальная дорожная разметка «Зона перекрёстка» в виде перекрестия жёлтых диагональных линий в квадрате, обозначающего границы перекрёстка.

Въезжать на перекрёсток, обозначенный такой разметкой, если впереди по пути следования образовался затор, будет запрещено. Разметка может применяться самостоятельно либо совместно с дорожным знаком «Участок перекрёстка».