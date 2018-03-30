«Чертов пиндос Гаварсаки!»

Что объединяет черноморских греков и жителей США ? Зачем Суворов переселял христиан из Крыма накануне его присоединения к России ? Почему после Первой мировой войны турецкие власти устроили геноцид понтийских греков, а во время и после Второй мировой в СССР депортировали на восток черноморских греков? «Лента.ру» вспоминает, чем греки обогатили историю и культуру нашей страны.

«У нас интеллигентным девушкам и женщинам решительно некуда деваться… Надо выходить замуж… А за кого прикажете?… Ну, за неимением порядочных, развитых людей и выходят бог знает за кого, за разных маклеров да пиндосов, которые только и умеют, что пить да в клубе скандальничать». Этот текст — не репортаж современного бульварного издания и не пост в социальной сети, а фрагмент повести Чехова «Огни», написанной в 1888 году. Пренебрежительным прозвищем «пиндосы» в ней названы представители совсем не той национальности, о которой сейчас можно подумать.

Во времена Чехова пиндосами в России уничижительно называли черноморских греков. В разговорной речи часто употреблялись такие уличные дразнилки: «грек-пиндос — соленый нос» или «грек-пиндос сел на пару колес, поехал в Афины продавать маслины». По наиболее убедительной версии, первоначально этим словом именовали переселенцев из Пинда, бедной и малоразвитой горной области на северо-западе Греции . Попав в русскую речь, негативная коннотация этого прозвища постепенно перенеслась на всех греков, живущих на юге Российской империи. В таком виде оно встречается в русской литературе не только у Чехова, но и у Куприна («Вот таким манером какой-нибудь этакий греческий пиндос наберет полное судно черкесов с женщинами и ребятишками и везет») и Паустовского («О, проклятый сукин сын! Чертов пиндос Гаварсаки!»).

Этнофолизм (презрительно-оскорбительное наименование представителей другого народа) — явление неприятное и дурное. И тут совершенно неважно, на кого оно направлено: на греков, американцев, русских или украинцев. Тем более что эллины (так сами себя называют греки) — это самые что ни на есть коренные обитатели побережья Черного моря (Понта Эвксинского — в переводе с древнегреческого «гостеприимного моря»). Их предки появились тут еще в античные времена, не позже середины I тысячелетия до н.э. Греческая колонизация региона началась со знаменитого путешествия аргонавтов к берегам Колхиды (современной Грузии ) за золотым руном, а эллинское доминирование здесь продолжалось вплоть до падения Византийской империи в середине XV века. Последнее греческое государство в Крыму — Феодорское княжество — продержалось до 1475 года, пока не пало под совместными ударами турок и союзных им крымских татар.

Во времена Крымского ханства уцелевшее на полуострове греческое население постепенно ассимилировалось кочевниками-завоевателями. Греки разделились на сохранивших эллинское наречие румеев и урумов, чей говор по сути стал диалектом крымско-татарского языка. Окончательному отатариванию автохтонного населения Крыма помешало его присоединение к России в апреле 1783 года. За пять лет до этого власти Российской империи, под протекторатом которой тогда находилось Крымское ханство, решили переселить крымских христиан (греков-румеев и греков-урумов) на северное побережье Азовского моря. Операцию по перемещению крымских греков к новому месту жительства координировали князь Григорий Потемкин и граф Петр Румянцев , а непосредственным ее исполнителем стал будущий великий полководец Александр Суворов . Исход местных христиан стал последним гвоздем в гроб Крымского ханства, чья экономика базировалась на работорговле и труде греческих ремесленников. Судьба государства, которое в течение предыдущих 250 лет было самым опасным врагом нашей страны, была предрешена: в апреле 1783 года императрица Екатерина II издала манифест о присоединении Крыма к России.

К маю 1779 года свыше 30 тысяч крымских греков покинули полуостров и обосновались в городе Мариуполе и его окрестностях. С тех пор эту группу черноморских греков стали называть азовскими, или мариупольскими. В Российской империи до 1859 года они имели определенную автономию: свой суд, законодательство и местное самоуправление. Что характерно, даже спустя два с половиной тысячелетия после расцвета античности их язык сохранил серьезные различия с языком остальных греков. Как известно, нынешний новогреческий восходит к аттическому диалекту, на основе которого возникло классическое античное древнегреческое наречие койне. А говор мариупольских греков, по мнению некоторых исследователей, возник на основе дорийского диалекта древнегреческого языка.

Но не все черноморские греки — потомки крымских румеев и урумов. Выходцы из Эллады и Малой Азии стали вновь активно осваивать Северное Причерноморье в конце XVIII века, когда здесь твердо установилась российская власть. Каждая русско-турецкая война порождала новые волны греческой эмиграции на вновь приобретенные территории Российской империи. В благодарность за помощь в борьбе с турками российское правительство разрешило греческим беженцам осваивать земли Новороссии (так в XVIII-XIX веках назывались Северное Причерноморье и Прикубанье).

Оставшихся под властью Османской империи ждала незавидная участь. Наиболее трагической стала судьба понтийских греков, выходцев с северо-востока Малой Азии. Потомки коренного населения Трапезундской империи, одного из последних осколков Византии, они вплоть до XIX века успешно сопротивлялись отуречиванию. Все изменил геноцид понтийцев, к которому турецкие власти приступили после «успешного» уничтожения армянского населения. По разным оценкам, с 1916-го по 1923 год турки истребили от 280 тысяч до 350 тысяч понтийских греков. Сейчас на территории России живет почти 100 тысяч понтийцев, чьим предкам столетие назад удалось спастись от турецкой резни.

К сожалению, на новой родине черноморским грекам тоже приходилось несладко. В ходе так называемой «греческой операции НКВД» 1937-1938 годов были репрессированы свыше 20 тысяч черноморских греков, большинство погибли. В 1940-е годы греки трижды подвергались депортации: в 1942 году (в основном из Краснодарского края ), в 1944 году (по обвинению в сотрудничестве с немцами из Крыма выселили 15 тысяч греков наряду с крымскими татарами, болгарами и армянами) и в 1949 году (в основном из Грузии и Абхазии ). Историк Иван Джуха в книге «Спецэшелоны идут на Восток. История репрессий против греков в СССР. Депортации 1940-х гг.» утверждает, что при Сталине с черноморского побережья в Поволжье, Сибирь и Среднюю Азию было депортировано свыше 60 тысяч греков.

Чем же не угодили несчастные эллины кремлевскому горцу? Психологию диктаторов понять трудно, но, вероятнее всего, основной мотив Сталина был аналогичен логике турецких властей накануне геноцида армян и греков-понтийцев. Возможно, он подозревал черноморских греков в нелояльности советскому государству и опасался, что они могут стать потенциальной «пятой колонной». Неслучайно «греческая операция НКВД» и депортация 1949 года случились после драматичных событий в Греции, негативно воспринятых в Кремле. Там в 1936 году после реставрации монархии установился правый режим генерала Иоанниса Метаксаса, а в 1949 году неудачно для местных коммунистов завершилась гражданская война, после чего Греция окончательно попала в сферу интересов США. Как это часто бывает, за неудачи во внешней политике расплачивались ни в чем не повинные люди.

Во время хрущевской оттепели большинство репрессированных греков вернулись в места прежнего проживания, но никакой компенсации и официальной реабилитации как пострадавшим от сталинских репрессий советское государство им не предоставило. Некоторым из них впоследствии позволили эмигрировать в Грецию, а после краха СССР этот процесс принял лавинообразный характер — особенно в Закавказье и Средней Азии.

Черноморские греки оставили значительный след в истории нашей страны. Выходцами из греческой общины были знаменитый полярник Иван Папанин , летчик-испытатель Владимир Коккинаки, композитор Василий Калафати, художник-авангардист Георгий Костакис, отец советского оперативного искусства Владимир Триандафиллов, создатель дизельного двигателя для танка Т-34 Константин Челпан и современный космонавт Федор Юрчихин

Вплоть до XX века черноморские греки сумели сохранить многие элементы античной культуры Древней Эллады. Советский лингвист и искусствовед Андрей Белецкий отмечал: «В фольклоре греков Приазовья до сих пор сохраняются остатки древней культуры, что когда-то цвела на их далекой родине. Их хороводные танцы напоминают описание танца в XVIII песне „Илиады“ Гомера, для их сказок характерен тот колорит Византии, что восхищает нас в сказках Эллады…» Панаир, самый известный праздник азовских греков, символизирует единство церкви и ее прихожан. Раньше торжество начиналось так: сперва на прилегающей к храму территории устанавливались длинные столы со свежим мясом, фруктами, овощами, хлебом и напитками. После освящения еды в церкви все приступали к застолью, а потом начинались спортивные состязания, песни и пляски. Сейчас панаир проходит по несколько упрощенному сценарию, но тоже весело и красиво, как и подобает истинно греческому празднику.