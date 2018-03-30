Воспитанники вуза Соколиной горы стали участниками хакатона

Студенты факультета машиностроения, аспиранты и магистранты Московского политехнического университета приняли участие в адаптации жилета для автономного погружения для российского дайвера-параатлета Дмитрия Павленко

Теоретическое задание по изобретению рычага системы плавучести было поручено первокурсникам направления «Инноватика» МПУ. Ребята использовали при решении данной задачи знания методов теории решения изобретательских задач и аддитивных технологий. В дальнейшем находки первокурсников воплотят в трехмерной модели, а затем проведут специальные испытания, чтобы помочь спортсмену участвовать в соревновании.

Дмитрий Павленко в прошлом году стал сертифицированным российским дайвером-параатлетом с четырьмя ампутациями. В настоящее время спортсмен ставить перед собой цель — побить тридцатитрехметровый рекорд погружения, поставленный французом Филиппом Круазоном.

Фото: предоставлено МПУ.