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Воспитанники вуза Соколиной горы стали участниками хакатона
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Воспитанники вуза Соколиной горы стали участниками хакатона 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Студенты факультета машиностроения, аспиранты и магистранты Московского политехнического университета приняли участие в адаптации жилета для автономного погружения для российского дайвера-параатлета Дмитрия Павленко.
Теоретическое задание по изобретению рычага системы плавучести было поручено первокурсникам направления «Инноватика» МПУ. Ребята использовали при решении данной задачи знания методов теории решения изобретательских задач и аддитивных технологий. В дальнейшем находки первокурсников воплотят в трехмерной модели, а затем проведут специальные испытания, чтобы помочь спортсмену участвовать в соревновании.
Дмитрий Павленко в прошлом году стал сертифицированным российским дайвером-параатлетом с четырьмя ампутациями. В настоящее время спортсмен ставить перед собой цель — побить тридцатитрехметровый рекорд погружения, поставленный французом Филиппом Круазоном.
Фото: предоставлено МПУ.
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