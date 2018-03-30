СМИ Латинской Америки: непотопляемый Путин и ошибка Запада

Аргентинская «Насьон» (23.03) пишет, что Владимир Путин остается в центре мировых событий. После переизбрания в первом туре Путин, который когда-то в течение пяти лет проработал в разведывательных службах, и чей дед, как ни странно, был поваром Ленина и Сталина, останется на вершине власти еще в течение шести лет — до 2024 года, — что будет последним его сроком. При этом в его окружении, по крайней мере, в настоящий момент, реального кандидата, способного его заменить, не видно. Владимир Путин — фигура одиозная, замечает газета. Вот уже около двух десятилетий он держится у власти. Если точнее, с 1999 года, когда началось его «чуткое руководство» государством, так нуждавшемся в этом после хаотических лет правления Бориса Ельцина . Набрав более 75% голосов и добившись высокой явки, Владимир Путин продолжит свою «твердую политику» на самом высоком посту в России . Последние выборы были лишены элемента неожиданности. Имя победителя можно было объявить заранее, и результаты полностью подтвердили прогнозы опросов. Учитывая конфронтационный характер правления Путина в последнее время, отношения России и Запада вряд ли улучшатся, замечает издание. В 1999 году никто не верил, что мало кому известный глава ФСБ Владимир Путин, назначенный Борисом Ельциным премьером, останется у кормила власти надолго, пишет колумбийская «Нуэво сигло» (24.03) в статье «Непотопляемый Путин». В хаотичной обстановке конца правления Ельцина Путин стал символом воплощения стабильности и возвращения к порядку. С момента его появления на политической арене России никто из политиков не руководил страной так долго, за исключением Иосифа Сталина, пишет газета. Путин, несмотря на то, что его срок у власти перешагнул рубеж в 18 лет, находится в отличной физической и интеллектуальной форме, чего нельзя сказать о пребывавших долго у руля правления советских генсеках. После победы на выборах Путин будет главой России до 2024 года, тогда ему исполнится 72 года и, согласно нынешнему законодательству, он не сможет быть переизбран. Но, по-видимому, ничего не может помешать ему изменить такое положение. Очевидно, что он и его ближайшее окружение будут создавать возможности, которые позволят нынешнему главе государства сохранить бразды правления настолько долго, насколько это возможно физически, указывает газета. Чилийская «Терсера» (24.03) пишет, что Путин с большим отрывом выиграл в четвертый раз президентские выборы, и у многих возникает вопрос: увидим ли мы когда-нибудь Россию без Путина? Большинство россиян считают, что при Путине жизнь наладилась, и он сумел поднять страну с колен, на которых она стояла в 90-е годы. Российскому лидеру удалось победить на выборах с ошеломляющим результатом во многом благодаря эскалации конфронтации с Западом. После 18 лет у власти Путин начинает новый шестилетний срок в период резкого ухудшения отношений с западными противниками, которые обвиняют его в военном авантюризме в Крыму , на Украине , в Сирии , а также враждебных атаках, варьирующихся от вмешательства в выборы в США до попыток покушений на убийства в Британии. Как утверждает газета, тема патриотизма будет по-прежнему главенствующей в риторике российского президента на фоне усиления антизападной пропаганды. Стабильность путинского режима на 10–15 лет не будет сильно зависеть от состояния дел в экономике. Реформы, как показал опыт 90-х годов, могут в краткосрочной перспективе ударить по популярности вождя, тогда как манипулирование сознанием широких масс позволяет ей держаться на прежнем уровне. Кубинская «Хувентуд ребелде» (26.03) пишет, что в результате пожара в торговом центре города Кемерово погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пропавшими без вести, по данным мэрии города, числятся 38 человек, но среди них могут находиться неопознанные погибшие. В качестве причин трагедии называют грубейшие нарушения техники пожарной безопасности, непрофессионализм работавших в здании ответственных лиц и архитектурные особенности ТЦ в Кемерово. Газета детально рассказывает о трагедии: пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался примерно в 16:00 по местному времени в воскресенье, 25 марта. В центре, где, помимо магазинов, были детский развлекательный центр, боулинг, контактный зоопарк, кафе, бассейн и кинотеатр на три зала, произошло возгорание на четвертом этаже, как предполагается, — в детском центре. Помещения стал быстро заволакивать дым, пламя стремительно распространилось по утеплителю стен, который оказался горючим. По свидетельству очевидцев, сигнализация не работала, аварийные выходы были закрыты, охрана центра не помогала людям выбраться, а двери кинозалов оказались заперты. Чилийская «Терсера» (26.03) сообщает, что 23 страны высылают 113 российских дипломатов. Решение о высылке российских дипломатов из-за отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля в британском городке Солсбери первой приняла Великобритания , отправив домой сразу 23 сотрудника МИДа России . Затем к ней присоединились США, Канада , Украина и 14 стран Евросоюза . Позже к акции присоединились Албания Испания . Соединенные Штаты приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть консульство России в Сиэтле. В их числе 48 сотрудников дипмиссий РФ, еще 12 — работников миссии РФ в ООН . Кубинская «Гранма» (26.03) расценивает массовую высылку российских дипломатов как «дипломатическое наступление» на Россию. По мнению газеты, Запад выдвигает огульные обвинения в адрес России в отсутствие объяснений произошедшего и отказывается от предметного взаимодействия с российскими властями. Москва считает массовую высылку своих дипломатов недружественным шагом, который не отвечает задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте в Солсбери. Западные страны, указывает издание, пошли на поводу у властей Великобритании в «деле Скрипалей» и даже не удосужились разобраться в обстоятельствах случившегося, что является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствовала решение ряда стран Евросоюза и НАТО о высылке российских дипломатов, пишет аргентинская «Вос» (27.03): «Мы приветствуем действия наших союзников, которые наглядно демонстрируют, что мы все стоим плечом к плечу, отправляя в Россию самый сильный сигнал о том, что она не может продолжать нарушать международное право». Как отмечает газета, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с принятыми решениями о высылке российских дипломатов. Он вновь заверил, что Россия не имела и не имеет никакого отношения к этому делу. Песков пообещал, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства РФ в США. Бразильское издание «Глобу» (29.03) рассказывает о том, кто является «раздражителем» России. Кремль раздражен расширением НАТО на Восток и считает, что это один из самых вероломных поступков Запада по отношению к России. В Москве уверены, что агрессивная политика продвижения НАТО на Восток не что иное, как нарушение прямых договоренностей, которые были достигнуты в 1990 году. Издание утверждает, что Евросоюз и США нанесли серьезный удар по Путину на Украине. Российское руководство считает, что причиной украинского кризиса стало вмешательство стран Запада в дела Украины. Кремль возлагает ответственность за разжигание войны в Донбассе и демонизацию России на западные страны, в первую очередь на США. «Глобу» напоминает, что Украина всегда была зоной влияния России. В ответ на действия Запада Россия пошла на конфронтацию. Смысл вторжения в Сирию заключается в стремлении привлечь западные страны к переговорам с Россией.

«Глобу» пишет, что ошибка Запада заключается в том, что он не хочет воспринимать Россию как одного из ключевых игроков на международной арене.