«Конец эпохи»: Арми Хаммер публично отказался от спортивных костюмов 

Арми Хаммер словно бы говорит поклонникам «Зови меня своим именем»: все, сказка закончилась, пришло время возвращаться в реальность. Своеобразный «конец эпохи» ознаменовало недавнее появление Арми в эфире ток-шоу Конана О’Брайена — Хаммер публично объявил, что наконец-то отказывается от своих любимых спортивных костюмов, которые проносил весь промо-тур «Зови меня своим именем». За год с небольшим, что каст «Зови меня своим именем» путешествовал по различным кинофестивалям и прочим мероприятиям, Арми успел продемонстрировать чуть ли не с пару десятков самых разных спортивных костюмов, в которых появлялся везде — от пресс-конференций до светских ужинов. А мотивировал свою неожиданно вспыхнувшую любовь к спортивным костюмам Хаммер весьма логично:
«Во время пресс-тура «Зови меня своим именем», который продолжался 14 месяцев… Однажды утром я проснулся и подумал: если уж мне предстоит и дальше лезть из кожи вон и говорить об этом фильме постоянно, я хотя бы буду делать это с комфортом — и я решил одеваться удобнее», рассказал актер на шоу Конана.
Закончил же свой рассказ Арми настоящим публичным заявлением:
«Я бы хотел воспользоваться моментом, чтобы официально объявить об отказе от спортивных костюмов».
Нам же остается только ностальгически вспоминать историю любви Хаммера и спортивных костюмов, задокументированную, к счастью, в его Instagram:
When you don’t want to crash a black tie dinner by yourself so you enlist the crew… all that’s missing is @ramseyart
Публикация от Armie Hammer (@armiehammer)
10 Фев 2018 в 8:18 PST Did you know @boss makes tracksuits?! Thank you Hugo Boss and I’ve very excited about the show tomorrow!
Публикация от Armie Hammer (@armiehammer)
6 Фев 2018 в 4:36 PST #tbt leaving Rome with the crew 📸 @tchalamet #Lucaphotobomb #slavsquat
Публикация от Armie Hammer (@armiehammer)
1 Фев 2018 в 1:00 PST Just a couple of trendsetters and jet setters… #tracksuitnation
Публикация от Armie Hammer (@armiehammer)
30 Янв 2018 в 3:55 PST “Hello, Style, it’s me again…” 📸 @tchalamet
Публикация от Armie Hammer (@armiehammer)
26 Янв 2018 в 5:09 PST Mafiosos in transit
Публикация от Armie Hammer (@armiehammer)
24 Янв 2018 в 10:56 PST попкорнnews