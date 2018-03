«Конец эпохи»: Арми Хаммер публично отказался от спортивных костюмов

Арми Хаммер словно бы говорит поклонникам «Зови меня своим именем»: все, сказка закончилась, пришло время возвращаться в реальность. Своеобразный «конец эпохи» ознаменовало недавнее появление Арми в эфире ток-шоу Конана О’Брайена — Хаммер публично объявил, что наконец-то отказывается от своих любимых спортивных костюмов, которые проносил весь промо-тур «Зови меня своим именем». За год с небольшим, что каст «Зови меня своим именем» путешествовал по различным кинофестивалям и прочим мероприятиям, Арми успел продемонстрировать чуть ли не с пару десятков самых разных спортивных костюмов, в которых появлялся везде — от пресс-конференций до светских ужинов. А мотивировал свою неожиданно вспыхнувшую любовь к спортивным костюмам Хаммер весьма логично:

«Во время пресс-тура «Зови меня своим именем», который продолжался 14 месяцев… Однажды утром я проснулся и подумал: если уж мне предстоит и дальше лезть из кожи вон и говорить об этом фильме постоянно, я хотя бы буду делать это с комфортом — и я решил одеваться удобнее», рассказал актер на шоу Конана.

Закончил же свой рассказ Арми настоящим публичным заявлением:

«Я бы хотел воспользоваться моментом, чтобы официально объявить об отказе от спортивных костюмов».

Нам же остается только ностальгически вспоминать историю любви Хаммера и спортивных костюмов, задокументированную, к счастью, в его Instagram:

When you don’t want to crash a black tie dinner by yourself so you enlist the crew… all that’s missing is @ramseyart

10 Фев 2018 в 8:18 PST Did you know @boss makes tracksuits?! Thank you Hugo Boss and I’ve very excited about the show tomorrow!

6 Фев 2018 в 4:36 PST #tbt leaving Rome with the crew 📸 @tchalamet #Lucaphotobomb #slavsquat

1 Фев 2018 в 1:00 PST Just a couple of trendsetters and jet setters… #tracksuitnation

30 Янв 2018 в 3:55 PST “Hello, Style, it’s me again…” 📸 @tchalamet

26 Янв 2018 в 5:09 PST Mafiosos in transit

