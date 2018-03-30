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7 из 8 матчей Серии В завершились со счётом 2:1
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7 из 8 матчей Серии В завершились со счётом 2:1 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Интересный случай произошёл в четверг, 29 марта, в итальянской Серии В.
Семь из восьми поединков тура завершились с одинаковым счетом — 2:1. Еще один матч зафиксировал результат 2:0.
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