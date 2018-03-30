7 из 8 матчей Серии В завершились со счётом 2:1

Интересный случай произошёл в четверг, 29 марта, в итальянской Серии В.

Семь из восьми поединков тура завершились с одинаковым счетом — 2:1. Еще один матч зафиксировал результат 2:0.