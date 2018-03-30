Жители Волоколамска показали, какие маски раздавали в городе

Чрезвычайной ситуации в Волоколамске нет — такой вывод был сделан на совете местных депутатов, где присутствовали представители Минздрава МЧС . Кроме того, жителям подмосковного города перестали выдавать маски и респираторы из-за того, что они закончились. Ранее МЧС заявляло, что жителям Волоколамска выдали первую партию средств индивидуальной защиты — респираторы и маски.

Business FM прислали фото одной из масок — это респиратор противоаэрозольный 3M стоимостью 175 рублей.

Сергей Жуков для Business FM Вот что радиостанции рассказал житель Волоколамска Сергей, присутствовавший на заседании совета:

— Мы заслушали выступление замминистра здравоохранения, мы заслушали выступление МЧС. У нас все хорошо. Все заболевания, которые у нас по обращениям жителей происходили, офактически не имеют отношение к выбросам со свалок, то есть все хронические обострения — это обычные, сезонные весенне-осенние обострения, явления. По МЧС тоже было много разных вопросов: почему мониторинг-данные занижаются. На деле получается, жители ловят за руку эти лаборатории, тогда показания какие-то есть по превышению. Как только они работают самостоятельно — показания все нулевые, с чем мы категорически не согласны. То мы им задали вопрос: «Почему вы не вводите режим ЧС?» Они говорят: «Мы режим ЧС не вводим, режим ЧС вводит власть». Мы спрашиваем у власти: «Почему вы не вводите режим ЧС?» Они говорят: «Потому что нам должны данные дать МЧС». Понимаете круговорот? Независимые лаборатории мы со своей стороны нанимали, они нам показывали превышение ПДК по сероводороду.

— То есть никаких мер сейчас приниматься вообще не будет? Вам сказали: все хорошо, расходитесь, грубо говоря?

— Образно говоря, да. Получается так, что ничего страшного не происходит.

— Маски вам раздали? Расскажите. Везде пишут в интернете, что раздали маски.

— Да, вот мы сегодня смеялись над этим всем, собственно. Нам раздали маски, которые, наверное, используют строители, чтобы уберечь свои органы дыхания от поступления пыли. Эти маски выдаются под паспортные данные. Наверное, чтобы потом где-то поставить галочку.

Несколько жителей Волоколамска ранее сказали Business FM, что не видели масок, которые раздают в городе.