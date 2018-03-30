В НАТО заявили о стремлении к конструктивному диалогу с Россией

ПРАГА , 30 марта. / ТАСС /. Североатлантический альянс заинтересован в развитии конструктивного диалога с Россией . Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО, чешский генерал Петер Павел в интервью, опубликованном в пятницу пражским сетевым изданием Aktualne.

"Мы заинтересованы в снижении уровня угроз [на международной арене] и хотим конструктивного диалога с Россией, — сказал он. — Мы стараемся избежать конфронтации, но не можем игнорировать, как Россия нарушает международные нормы. Возвращение к классическим видам сотрудничества невозможно, пока Россия не будет действовать в соответствии с принципами международного права".

Отношения между РФ и НАТО, по его словам, серьезно осложнил инцидент с отравлением в Великобритании нервно— паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля . «Государства — члены Североатлантического альянса едины во мнении, что эта атака ясно продемонстрировала нарушение [Россией] международных норм и соглашений. Союзники [по НАТО] призвали Россию ответить на поставленные перед ней Великобританией вопросы и раскрыть информацию о программе „Новичок“, — указал генерал.

Между тем Петер Павел отметил, что продолжается диалог с РФ. „С 2016 года Совет НАТО — Россия собирался шесть раз. Там решались такие вопросы, как Украина , прозрачность в военных вопросах, снижение уровня угроз и Афганистан . Работает также коммуникация на уровне военных экспертов. В сентябре я встретился с генералом [Валерием] Герасимовым (начальником генштаба ВС РФ ). Существуют контакты между ним и верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Скапаротти. Последний телефонный разговор между ними состоялся 21 марта“, — сказал председатель Военного комитета НАТО.