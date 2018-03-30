В ООН пройдет конференция глав контртеррористических ведомств

"На площадке ООН в Нью-Йорке 28–29 июня состоится конференция высокого уровня глав контртеррористических ведомств. Надеемся, что она будет результативной и позволит укрепить связь между практиками, занимающимися вопросами противодействия терроризму «24 часа семь дней в неделю», определиться с главными направлениями ударов по глобальной террористической инфраструктуре. Именно таким образом сконструирована повестка мероприятия, чьи итоги подведет генеральный секретарь ООН", — приводит издание слова Воронкова.

Как отмечается, повестка июньской конференции, по словам дипломата, прошла несколько этапов консультаций с государствами-участниками. На конференции в рамках четырех тематических сессий будут рассмотрены вопросы обмена информацией, опытом и ресурсами в противодействии террору. Также на ней обсудят вопросы борьбы с насилием и экстремизмом, способствующим терроризму, включая злоупотребления интернетом и новыми технологиями. По словам Воронкова, на конференции будет поднят вопрос о противодействии террористам-боевикам из-за рубежа и роли ООН в содействии международному контртеррористическому сотрудничеству.

"Состав делегаций — дело стран-участниц. Но хотелось бы, чтобы участники конференции могли вести разговор на одном — профессиональном языке. Словом, теперь все зависит от политической воли государств использовать универсальную площадку ООН, чтобы дать мощный сигнал «террористическому общаку», что 193 страны мира едины в своем намерении к действию искоренить это чудовищное явление", — сказал Воронков «Коммерсанту».

Сообщается, что, по словам замгенсека ООН, вместе с министерской конференцией завершится шестой обзор выполнения глобальной контртеррористической стратегии ООН.

"Это базовый международный документ по противодействию террору, который с 2006 года обновляется каждые два года. Я рассчитываю, что все спорные вопросы в ходе обзора будут урегулированы в конструктивном духе, и в очередной раз итоговый вариант документа будет утвержден консенсусом. Это предоставит возможность конструктивного, профессионального разговора по антитеррору на июньской конференции", — добавил Воронков.