Китайские каскадеры преодолели лестницу из ножей

В китайской провинции Юньнань участники этнического фестиваля демонстрируют опасные трюки. Они босиком взбираются по лестнице, изготовленной из ножей, передает телеканал «МИР 24».

Всего необходимо преодолеть 36 острых как лезвие ступеней, которые символизируют 360 дней в году. После экстремального подъема — танцы на раскаленных углях.

Раньше эти испытания были частью обряда посвящения. Сегодня же их выполняют опытные каскадеры, так что повторять подобные трюки опасно.

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