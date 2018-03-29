Иркутский таксист обнаружил на остановке труп ребёнка

Один из иркутских таксистов, проезжая мимо остановки транспорта «Онкологический диспансер», обнаружил там труп младенца.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на самого таксиста, 29 марта он работал в этом районе.

Когда первый раз мужчина подъехал к остановке, он обратил внимание на женщину, и лежавший возле неё на скамейке подозрительный пакет.

«Я думал, женщина оставила его на лавочке, а сама ждет маршрутку, — вспоминает таксист. — Потом я уехал с клиентами на вокзал, вернулся, уже прошло часа два-три, смотрю — этот пакет всё там же».

По словам мужчины, он решил проверить содержимое пакета: «Раздвинул ручки, смотрю — ползунок зеленый и в пелёнке что-то завернуто. Ключами потыкал — там что-то твердое. Увесистое».

Он также рассказал, что сразу после этого вызвал полицейских, которые в пакете обнаружили труп ребенка. Прибывшие вместе с правоохранителями эксперты определили, что пакет пролежал на остановке не менее 3-х часов.

«В этом время здесь бывает много людей: пассажиры ждут маршрутку, уезжают, подходят новые пассажиры, иногда на остановке бывает одновременно человек по 20 и больше. Так было и в тот день. Но до пакета никому не было дела», — резюмировал таксист.

В настоящее время тело малыша отправлено на экспертизу. Специалистам предстоит выяснить причину его смерти, а также найти его мать.

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