Ещё
Традиция такая: студенты-ветеринары третий раз снялись обнаженными для календаря
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Традиция такая: студенты-ветеринары третий раз снялись обнаженными для календаря 

Bigpicture.ru 56 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Студенты Университета Мэсси в городе Палмерстон-Норт, Новая Зеландия, отметили радостное событие — будущие ветеринары на полпути к получению диплома. Молодые люди снялись в фотосессии полностью обнаженными, а выручка от продажи календаря пойдет на благотворительность.
Около 50 студентов приняли участие в съемке вместе с животными, которые в кадре вставали в стратегически важные места, чтобы закрыть от взгляда всяческие пестики и тычинки и защитить скромность учащихся.
Источник: Daily Mail
Обнаженный календарь стал для студентов-ветеринаров Мэсси ежегодной традицией. Было выпущено еще три аналогичные версии. Наверное, новозеландцы не хотят отставать от коллег в Австралии.
Выручка от продажи пойдет в приют для служебных собак на пенсии. Помимо прогулок голышом, студенты отмечают Half Way Day («День на полпути»), наслаждаясь активными занятиями на свежем воздухе — рафтингом, прыжками с парашютом и бейсджампингом.
Съемки проходили на местных фермах недалеко от университета.
Календарь поступил в продажу 29 марта и стоит 15 долларов (850 рублей).
Bigpicture.ru: последние новости
А у тебя сын — чирлидерша: впервые в истории США мужчины стали чирлидерами Эффект обзора: снимки из космоса как способ ценить нашу планету Аргентинец поменял имя на женское, чтобы уйти на пенсию раньше
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на высылку дипломатов из РФ138
Евразийский союз: как быстро избавиться от доллара105
В Волоколамске введут режим ЧС55
Российские радары не заметили израильских истребителей742
RT прекращает вещание в Вашингтоне70
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение