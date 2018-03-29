Традиция такая: студенты-ветеринары третий раз снялись обнаженными для календаря

Студенты Университета Мэсси в городе Палмерстон-Норт, Новая Зеландия , отметили радостное событие — будущие ветеринары на полпути к получению диплома. Молодые люди снялись в фотосессии полностью обнаженными, а выручка от продажи календаря пойдет на благотворительность.

Около 50 студентов приняли участие в съемке вместе с животными, которые в кадре вставали в стратегически важные места, чтобы закрыть от взгляда всяческие пестики и тычинки и защитить скромность учащихся.

Обнаженный календарь стал для студентов-ветеринаров Мэсси ежегодной традицией. Было выпущено еще три аналогичные версии. Наверное, новозеландцы не хотят отставать от коллег в Австралии

Выручка от продажи пойдет в приют для служебных собак на пенсии. Помимо прогулок голышом, студенты отмечают Half Way Day («День на полпути»), наслаждаясь активными занятиями на свежем воздухе — рафтингом, прыжками с парашютом и бейсджампингом.

Съемки проходили на местных фермах недалеко от университета.

Календарь поступил в продажу 29 марта и стоит 15 долларов (850 рублей).