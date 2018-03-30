Студенты-ветеринары разделись для фотосессии с животными

Студенты Университета Мэсси из Новой Зеландии решили отметить ровно полпути (Half Way Day) до диплома с помощью откровенной фотосессии. В съёмках для календаря приняли участие 50 будущих ветеринаров и несколько животных, которые также служили прикрытием для интимных мест.

Съёмки проходили на живописных фермах недалеко от ВУЗа. Календарь поступил в продажу 29 марта по цене 15 долларов — примерно 850 рублей. Весь доход от продажи фотоснимков обнажённых студентов будет перечислен в приют для служебных собак на пенсии. К слову, это уже третий раз, когда будущие ветеринары Мэсси раздеваются ради благотворительности.