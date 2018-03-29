Ещенко разделяет коммунистические идеи 

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко признался, что разделяет коммунистические идеи. По его словам, современной России есть чему поучиться у советского периода.
— Вы разделяете коммунистические идеи?
— Конечно.
— Это несмотря на то, что вы живете в капиталистическом обществе?
— Из того времени можно многое взять, чего нет сейчас. Например, доброту, образование — ведь и школы, и садики были правильнее организованы. И всегда были ответственные люди — если что-то шло не так, то наказание было моментальным. Может быть, и раньше были взятки, но очевидно, что масштаб не тот, что сейчас.
Полностью интервью Ещенко — скоро в «СЭ»