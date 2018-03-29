Ещенко разделяет коммунистические идеи

— Вы разделяете коммунистические идеи?

— Конечно.

— Это несмотря на то, что вы живете в капиталистическом обществе?

— Из того времени можно многое взять, чего нет сейчас. Например, доброту, образование — ведь и школы, и садики были правильнее организованы. И всегда были ответственные люди — если что-то шло не так, то наказание было моментальным. Может быть, и раньше были взятки, но очевидно, что масштаб не тот, что сейчас.

Полностью интервью Ещенко — скоро в «СЭ»