Рахмон осмотрел новые водоносные станции

Пустил воду в засушливые земли и дал советы земледельцам президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время своей рабочей поездки в Истаравшан, передает телеканал «МИР 24».

Две новые водоносные станции, с работой которых ознакомился президент, будут орошать четыре тысячи гектаров земли. Сразу после их запуска глава республики дал старт посадке саженцев в новом интенсивном саду.

Там будут выращивать яблони, вишни, сливы и другие виды плодовых деревьев, урожай которых в первую очередь предназначен для экспорта.

Глава Таджикистана предложил назвать это место «Зарнисор», что в переводе на русский означает «золотая земля».

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