В Одинцове торговые центры проверили на пожарную безопасность

В Одинцове, как и в других подмосковных городах, не дожидаясь официальных проверок, журналисты отправились с собственной инспекцией по торговым центрам.

Тема безопасности в торговых центрах в последнее время стала очень актуальна. Всего в Одинцовском районе 20 развлекательных центров и 93 объекта торговли. Съемочная группа телеканала «360» отправилась в самые популярные среди горожан.

ТЦ «Атлас» — самое излюбленное место одинцовцев. На первом этаже располагаются торговые ряды. А на втором этаже — кинотеатр. В этом торговом центре кинотеатр находится в отдельной зоне. Здесь пять зрительных кинозалов. В первую очередь, в торговом центре обращаем внимание на запасные выходы. Их должно быть на этаже не менее двух.

В обоих торговых центрах расклеены указатели к запасным выходам и система оповещения тоже имеется. Нажимать на кнопку журналисты не стали, но наличие проверили. К тому же выходы широкие — что важно во время эвакуации.

Глава Одинцовского района Андрей Иванов после ЧП в Кемерово провел заседание и поручил создать рабочую группу. Она в ближайшее время должна проверить безопасность всех объектов массового посещения.

Все прекрасно знают, что произошло в Кемерово — это ужасная трагедия. Столько детей не гибло у нас в стране со времен Беслана

— Андрей Иванов, глава Одинцовского района.

Уже, начиная с этой недели, стартуют пожарные проверки. Инспекторы осмотрят торговые помещения, а также учреждения культуры, спорта, образования и здравоохранения на предмет эвакуации, пожаротушения и установку сигнализации.