Жители Волоколамска собрались на митинг возле здания администрации

В подмосковном Волоколамске в четверг вечером, 29 марта, местные жители вновь собрались на стихийный митинг. На площадь возле здания администрации в центре города пришли несколько тысяч человек. Они требуют ввести в районе режим чрезвычайной ситуации.

Трансляция митинга ведется в сообществе «Зеленый Волоколамск» во «ВКонтакте»

Собравшиеся на митинге уверены, что данные по выбросам сероводорода занижаются властями.

Ранее сообщалось, что полигоне бытовых отходов «Ядрово» под Волоколамском произошел очередной выброс свалочного газа. Предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе превышена в 12 раз. Но по замерам местным жителей — норма превышена более чем в 85 раз.

В начале марта жители города провели митинг, требуя закрыть мусорный полигон «Ядрово», а также отправить местную администрацию в отставку.