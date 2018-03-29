«Скорбь гранде с карамельным сиропом»: Навальный взбесил Сеть

Блогер Алексей Навальный вышел в прямой эфир — и в очередной раз вызвал гнев обитателей Рунета. Главной темой традиционного онлайна Навального стала кемеровская трагедия: блогер счел уместным написать на кофейном стаканчике « Кемерово , мы с вами».

Скорбь гранде с карамельным сиропом. Неисправимый человек, как будто назло всех раздражает, пишут в Сети. Cкорбящий с помощью кофейной кружки Навальный обьявил, что запускает сборы доната «в пользу пострадавших». При том, что уже и без него все собрали давно. Я так понимаю, что собранные деньги постигнет та же судьба, что и пропавшие 100 миллионов на «избирательную кампанию»?вопрошает юрист Илья Ремесло

Но больше всего пользователей соцсетей вывела из себя следующая фраза Навального:

Сейчас, например, не снят губернатор Тулеев из-за этого идиотского траура.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, среди них — 41 ребенок.