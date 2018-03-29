Ещё
«Скорбь гранде с карамельным сиропом»: Навальный взбесил Сеть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Скорбь гранде с карамельным сиропом»: Навальный взбесил Сеть 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Блогер Алексей Навальный вышел в прямой эфир — и в очередной раз вызвал гнев обитателей Рунета. Главной темой традиционного онлайна Навального стала кемеровская трагедия: блогер счел уместным написать на кофейном стаканчике «Кемерово, мы с вами».
Скорбь гранде с карамельным сиропом. Неисправимый человек, как будто назло всех раздражает, пишут в Сети. Cкорбящий с помощью кофейной кружки Навальный обьявил, что запускает сборы доната «в пользу пострадавших». При том, что уже и без него все собрали давно. Я так понимаю, что собранные деньги постигнет та же судьба, что и пропавшие 100 миллионов на «избирательную кампанию»?вопрошает юрист Илья Ремесло.
Но больше всего пользователей соцсетей вывела из себя следующая фраза Навального:
Сейчас, например, не снят губернатор Тулеев из-за этого идиотского траура.
Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, среди них — 41 ребенок.
Ридус: последние новости
Какие страны отказались от бойкота России Украинцы и сторонники Навального готовят провокации вокруг «Ядрово» Венедиктов о траурных мероприятиях в Москве: «Нельзя делить сочувствие»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на высылку дипломатов из РФ139
Евразийский союз: как быстро избавиться от доллара109
В Волоколамске введут режим ЧС55
Российские радары не заметили израильских истребителей743
RT прекращает вещание в Вашингтоне70
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение