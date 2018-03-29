Белорусскую АЭС построят в срок

Беларуси заканчивают основные монтажные работы на атомной станции. Она начнет вырабатывать электроэнергию уже в следующем году. На главной стройке страны побывала корреспондент телеканал «МИР 24» Инна Согалович . Первый энергоблок Белорусской АЭС готов на 90 процентов. Турбинное и реакторное оборудование уже смонтировали. Этим летом начнутся гидравлические испытания. В реакторе станции повысят давление. И проверят, надежно ли смонтировано оборудование и трубопроводы. Если они будут протекать, работники станции оперативно устранят дефекты.

«После чего мы спокойно выходим на следующую фазу — это комплексные испытания оборудования в целом, т.е. на горячую обкатку. Мы создаем необходимые характеристики системы оборудования и подтверждаем их работоспособность в комплексе», — рассказал начальник реакторного цеха БелАЭС Александр Канюка.

Только после таких проверок можно загружать ядерное топливо. На островецкую площадку его привезут в конце года. После запуска реактора пар будет поступать на турбину. Здесь вырабатывается электроэнергия.

«В течение полугода после физического пуска будут производиться работы именно на механическом оборудовании, пусконаладочные работы, прокрутка ротора турбины от валоповоротного устройства, от свежего пара. Следующий шаг — толчок ротора турбины, синхронизация с сетью и непосредственно выработка электроэнергии и отдача потребителям», — отметил начальник турбинного цеха БелАЭС Евгений Абашев.

Для двух энергоблоков нужно подготовить 88 специалистов. Сейчас все они учатся в тренировочном центре. Здесь специально создали точную копию пульта управления станцией. Уже осенью специалисты пройдут экзамен и получат лицензию. «Оценка нашему персоналу была дана, скажем, отличная. Мы выбрали наиболее сложный сценарий с разрывом одного из трубопроводов первого контура с иссечением теплоносителя. И персонал выполнил свои действия достаточно уверенно и успешно», — рассказал начальник учебно-тренировочного центра Владимир Горин

Первый энергоблок Белорусской АЭС введут в эксплуатацию в декабре следующего года, второй — в июле 2020-го. Сейчас специалисты изучают потенциальные рынки экспортаэлектроэнергии. Готовность атомной электростанции к нештатным ситуациям скоро проверят эксперты.

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