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США отключат «пропагандистский» канал RT в День дурака
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США отключат «пропагандистский» канал RT в День дурака 

Карельские вести 1 час назад
Об этом сообщает агентство Bloomberg
Не успел МИД РФ объявить об ответных мерах России на высылку дипломатов из США, как агентство Bloomberg опубликовало сообщение о дате отключения телеканала Russia Today в Вашингтоне и в кабельных сетях США.
Российская англоязычная радиотрансляционная сеть RT, описанная спецслужбами США как часть «государственной пропагандистской машины Москвы», исчезнет с экранов телевизоров в Вашингтоне в полночь на 1 апреля.
Правда американская сторона объясняет, что это произойдет по техническим причинам — прекращают работать пара цифровых станций WNVT и WNVC в Северной Вирджинии, которые обслуживала около десятка иностранных телеканалов, в том числе и RT. Частоты, которые использовались телевизионщиками, теперь будут проданы компаниям беспроводной связи. При этом аукцион состоится только через год, а вещание должно прекратиться уже сейчас.
RT также исчезнет из местных кабельных систем. При этом в сообщении говорится, что на RT обратили внимание после того, как американские спецслужбы начали расследовать так называемое российское вмешательство в выборы.
Впрочем, RT намерен продолжить работу с партнерами по дистрибуции в Вашингтоне и за его пределами.
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