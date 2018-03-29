Ещё
Пчелы заживут по-новому: подмосковные депутаты подготовили порцию «медовых» поправок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пчелы заживут по-новому: подмосковные депутаты подготовили порцию «медовых» поправок 

Карельские вести 29 минут назад
Фото: Карельские вести
Очередную партию поправок в готовящийся региональный закон «О пчеловодстве» внесли члены комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Московской областной думы. Законотворцы решили отказаться от понятия «медовый продукт» и не отправлять пчеловодов «на выселки» за пределы своих огородов.
Как стало известно «МК», народные избранники внесли три новых положения в разрабатываемый закон. Во-первых, это сроки регистрации пчелосемей. Депутаты решили, что обычные пасеки нужно регистрировать в течение месяца с момента их создания, а кочевые — в течение трех дней после размещения. Если найдутся пасечники, которые не захотят получать ветеринарный паспорт и отмечать там количество семей, в дальнейшем они не смогут сделать анализ меда на продажу. «Часто пчелы переносят опасные для насекомых и растений заболевания, — отметил председатель комитета Сергей Керселян. — Поэтому не регулировать их численность и передвижение нельзя. При этом мы понимаем, что сложные процедуры регистрации могут отпугнуть частников, которым принадлежит 10 тысяч пчелосемей в Московской области. Так что регистрация будет предельно простой. Пасечник должен подать уведомление в местное сельхозуправление и предъявить ветеринарно-санитарный паспорт. В нем ежегодно отмечаются результаты анализов на клеща и неоматоз».
Во-вторых, участники рабочей группы обсудили понятия «мед» и «медовый продукт». Федеральный закон трактует мед как сырье, хотя по ГОСТу он считается готовым продуктом. В то же время медовый продукт (суррогат дешевых сортов меда с добавками и загустителями) по факту может содержать в своем составе лишь 1% меда, поэтому законотворцы решили полностью вычеркнуть медовый продукт из сферы влияния законодательства, оставив в законе только мед.
В-третьих, депутаты ввели норму по расстояниям: «Пасеки (ульи) на территории населенных пунктов должны размещаться на расстоянии не менее трех метров от границ соседнего земельного участка и не менее 10 метров от жилых помещений. Территория пасеки (ульев) должна иметь сплошное ограждение высотой не менее двух метров». На сегодняшний день расстояние от пасеки до других частных владений регулируется только Градостроительным кодексом, который предписывает размещать пасеки не менее чем за 100 метров от чужих земельных участков. Однако из-за плотной застройки многие пчеловоды не могут выполнить эти требования и сталкиваются с судебными исками.
Источник
Карельские вести: последние новости
Когда люди перестают молчать: гибель детей может спровоцировать массовые протесты Прокуроры ужаснулись проведением капремонта в России: ускоряет износ домов Кемеровский врач отказался от звания «Лауреат премии Кузбасса», заклеймив Тулеева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов376
Российские радары не заметили израильских истребителей701
Россию накроют природные катаклизмы4
Бензиновый скандал: «если цена вырастет, оштрафуем всех»142
Юлия Скрипаль пришла в себя43
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение