Пчелы заживут по-новому: подмосковные депутаты подготовили порцию «медовых» поправок

Очередную партию поправок в готовящийся региональный закон «О пчеловодстве» внесли члены комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Московской областной думы. Законотворцы решили отказаться от понятия «медовый продукт» и не отправлять пчеловодов «на выселки» за пределы своих огородов.

Как стало известно «МК», народные избранники внесли три новых положения в разрабатываемый закон. Во-первых, это сроки регистрации пчелосемей. Депутаты решили, что обычные пасеки нужно регистрировать в течение месяца с момента их создания, а кочевые — в течение трех дней после размещения. Если найдутся пасечники, которые не захотят получать ветеринарный паспорт и отмечать там количество семей, в дальнейшем они не смогут сделать анализ меда на продажу. «Часто пчелы переносят опасные для насекомых и растений заболевания, — отметил председатель комитета Сергей Керселян . — Поэтому не регулировать их численность и передвижение нельзя. При этом мы понимаем, что сложные процедуры регистрации могут отпугнуть частников, которым принадлежит 10 тысяч пчелосемей в Московской области . Так что регистрация будет предельно простой. Пасечник должен подать уведомление в местное сельхозуправление и предъявить ветеринарно-санитарный паспорт. В нем ежегодно отмечаются результаты анализов на клеща и неоматоз».

Во-вторых, участники рабочей группы обсудили понятия «мед» и «медовый продукт». Федеральный закон трактует мед как сырье, хотя по ГОСТу он считается готовым продуктом. В то же время медовый продукт (суррогат дешевых сортов меда с добавками и загустителями) по факту может содержать в своем составе лишь 1% меда, поэтому законотворцы решили полностью вычеркнуть медовый продукт из сферы влияния законодательства, оставив в законе только мед.

В-третьих, депутаты ввели норму по расстояниям: «Пасеки (ульи) на территории населенных пунктов должны размещаться на расстоянии не менее трех метров от границ соседнего земельного участка и не менее 10 метров от жилых помещений. Территория пасеки (ульев) должна иметь сплошное ограждение высотой не менее двух метров». На сегодняшний день расстояние от пасеки до других частных владений регулируется только Градостроительным кодексом, который предписывает размещать пасеки не менее чем за 100 метров от чужих земельных участков. Однако из-за плотной застройки многие пчеловоды не могут выполнить эти требования и сталкиваются с судебными исками.

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