Папа Римский по традиции омыл ноги заключенным

Папа Римский в Великий четверг по традиции совершил обряд омовения, сообщает «МИР 24».

Франциск омыл и поцеловал ноги 12 заключенным из семи стран. Причем двое были мусульманами, один православный, один буддист, остальные — католики.

Сам обряд восходит к евангельскому рассказу о Тайной вечере, когда Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым, что люди должны заботиться друг о друге.

Также 81-летний понтифик признался, что ему предстоит удаление катаракты. Это заявление он сделал, когда наставлял осужденных словами, что нужно всегда держать глаза открытыми для надежды.

Ранее папа Римский провел торжественное богослужение в Ватикане в честь Вербного воскресенья — праздника входа Господня в Иерусалим . Этот день совпадает с Всемирным днем католической молодежи, так что понтифик обратился к юным прихожанам с напутствием.

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