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Католический мир празднует Пасху, православные — Вербное воскресенье
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Католический мир празднует Пасху, православные — Вербное воскресенье 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Италия по-русски
Католический мир празднует 1 апреля Пасху — праздник Воскресения Иисуса Христа по григорианскому календарю. Папа Римский Франциск провел праздничную службу в Ватикане в соборе Святого Петра. Сегодня утром понтифик обратится к верующим со своим традиционным посланием.
Как сообщает русская служба BBC, Папа римский также крестил нескольких человек во время службы, среди которых были мигрант из Нигерии, прославившийся тем, что обезвредил грабителя у магазина в Риме.
У православных сегодня праздник — Вход Господня в Иерусалим, или Вербное воскресенье. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне совершил всенощное бдение в Храме Христа Спасителя и освятил ветви вербы. Этот обряд совершается в память о том, как люди встречали Иисуса Христа с цветами и с пальмовыми ветвями. В России вместо них используют ветки вербы, из-за чего праздник и получил свое название.
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