Более 250 католических и 5 тыс. протестантских общин в России встречают праздник Пасхи

МОСКВА , 1 апреля. / ТАСС /. Западные христиане в воскресенье празднуют Пасху — день Воскресения Христа. В России праздник по Григорианскому календарю отмечают католики, а также лютеране и представители других протестантских церквей. По данным самих конфессий, в России действует более 250 католических и около 5 тыс. протестантских общин.

В Москве торжественные мессы пройдут в костелах Святого Людовика и Непорочного зачатия Девы Марии. «Главное богослужение литургического года в соборе Непорочного зачатия на Малой Грузинской поздно вечером [в субботу] начал глава российских католиков архиепископ Паоло Пецци. Утром он возглавит еще одну мессу на русском языке и крестный ход», — говорится в сообщении римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.

"По традиции, пасхальные мессы служатся на разных языках: русском, испанско-португальском, армянском, польском, латинском, английском и французском", — рассказал ТАСС директор информационной службы архиепархии священник Кирилл Горбунов

"В Страстные четверг, пятницу и субботу, когда в храмах вспоминаются страдания Христа перед Его распятием и Воскресением, католики, как и православные, хранят пост, стараются найти время для исповеди и причастия", — отметил отец Кирилл.

В субботу верующие также приносят в костелы пищу праздничного стола для освящения. Это не только привычные куличи и яйца, но и пасхальные кролики, например, из шоколада или марципана — аналог агнца, то есть напоминание о жертве, которую принес Христос за всех людей. Для детей пасхальный заяц стал еще и «родственником» рождественского Санта Клауса, он тоже приносит подарки: кролик «прячет» пасхальную корзинку с яйцами, а дети начинают праздничное утро с поиска даров.

Пасха по Григорианскому календарю

В Москве действуют три католических храма: на Малой Грузинской, Святого Людовика на Лубянке и святой Ольги в Люблино. В российской столице проживает 50-60 тыс. католиков и от 800 тыс. до 1 млн — по всей России, сообщил священник Горбунов.

Празднуют Пасху 1 апреля по Григорианскому календарю также протестанты. Богослужения пройдут в Москве — в лютеранской кирхе Петра и Павла, англиканском соборе святого Андрея, а также еще в примерно 5 тыс. общинах разных протестантских деноминаций по всей России.

Православные Церкви разных стран придерживаются Юлианского календаря и отметят Пасху 8 апреля. Такое разделение связано с введением в 1582 году Папой Римским Григорием XIII новой системы летоисчисления.