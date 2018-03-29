Власти Волоколамского района пообещали ввести режим ЧС в регионе

«Сейчас мы ввели режим повышенной готовности. В пятницу начинаем ввод ЧС. Мы вас услышали», — заявил на митинге глава района Андрей Вихарев , обращаясь к активистам.

Чиновник также отметил, что местным жителям выдадут средства индивидуальной защиты. Кроме того, решается вопрос о путёвках в детские лагеря и санатории. С завтрашнего дня в школах Волоколамска объявили каникулы.

Сегодня несколько сотен жителей города вышли на площадь у здания мэрии с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации. На данный момент режим ЧС введён только на территории полигона «Ядрово». На прошлой неделе после выброса сероводорода к врачам обратились несколько десятков жителей, большинство из которых дети.