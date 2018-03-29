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Власти Волоколамского района пообещали ввести режим ЧС в регионе
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Власти Волоколамского района пообещали ввести режим ЧС в регионе 

Говорит Москва 34 минуты назад
«Сейчас мы ввели режим повышенной готовности. В пятницу начинаем ввод ЧС. Мы вас услышали», — заявил на митинге глава района Андрей Вихарев, обращаясь к активистам.
Чиновник также отметил, что местным жителям выдадут средства индивидуальной защиты. Кроме того, решается вопрос о путёвках в детские лагеря и санатории. С завтрашнего дня в школах Волоколамска объявили каникулы.
Сегодня несколько сотен жителей города вышли на площадь у здания мэрии с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации. На данный момент режим ЧС введён только на территории полигона «Ядрово». На прошлой неделе после выброса сероводорода к врачам обратились несколько десятков жителей, большинство из которых дети.
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