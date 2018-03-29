Страшный улов: дары моря, которые рыбаки боялись поднимать наверх

Рыбалка абсолютно для всех мужчин связана с неким сакральным смыслом — впрочем, как и охота и любое другое занятие, подразумевающее добычу. Обхитрить рыбину, достать из-под воды гиганта — вот это подвиг, которым не стыдно похвастать перед друзьями. Однако, случается и такой улов, что впору экзорцистов вызывать!

Судя по фото, ловили всей деревней

Рыбак и улов чем-то похожи, правда?

Глубоководный убийца. Попробовали бы его без сетей поймать!

Какой красавец! Настоящий морской дракон

Да эту пасть можно вместо циркулярной пилы использовать

Может его и не поймали. Может, он сам вышел на берег — эволюционировать

Главный герой «Челюсти». Интересно, что у него в брюхе нашли?

А здесь похоже, будто рыбина специально выпрыгнула на рыбака. Такой вот способ охоты

Солнечная Флорида. Охотник зря так беспечен — за его спиной вполне уже могут собраться родственники этого парня

Рыба-вампир, водится в бассейне Амазонки. Для многих первая встреча с ней также оказалась и последней

Плотники подобрали себе новый иструмент — двуручная рыба-пила!

Тоже всей деревней ловили. Слон среди рыб!

Подчинись мне, человек! Реально инопланетянин какой-то А вот и золотая рыбка. Лучше бы желание загадал, живодер

Из этого ската можно целый парашют сделать. Был в море, а теперь в небе

Улов года — Эрни Шортсдейл получил за эту рыбу главный приз в прошлом году.