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Страшный улов: дары моря, которые рыбаки боялись поднимать наверх
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Страшный улов: дары моря, которые рыбаки боялись поднимать наверх 

Don't Panic 42 минуты назад
Фото: Don't Panic
Рыбалка абсолютно для всех мужчин связана с неким сакральным смыслом — впрочем, как и охота и любое другое занятие, подразумевающее добычу. Обхитрить рыбину, достать из-под воды гиганта — вот это подвиг, которым не стыдно похвастать перед друзьями. Однако, случается и такой улов, что впору экзорцистов вызывать!
Судя по фото, ловили всей деревней
Рыбак и улов чем-то похожи, правда?
Глубоководный убийца. Попробовали бы его без сетей поймать!
Какой красавец! Настоящий морской дракон
Да эту пасть можно вместо циркулярной пилы использовать
Может его и не поймали. Может, он сам вышел на берег — эволюционировать
Главный герой «Челюсти». Интересно, что у него в брюхе нашли?
А здесь похоже, будто рыбина специально выпрыгнула на рыбака. Такой вот способ охоты
Рыбаки окрестили рыбину Линдой Лавлейс. Интересно, почему?
Солнечная Флорида. Охотник зря так беспечен — за его спиной вполне уже могут собраться родственники этого парня
Рыба-вампир, водится в бассейне Амазонки. Для многих первая встреча с ней также оказалась и последней
Плотники подобрали себе новый иструмент — двуручная рыба-пила!
Тоже всей деревней ловили. Слон среди рыб!
Подчинись мне, человек! Реально инопланетянин какой-то  А вот и золотая рыбка. Лучше бы желание загадал, живодер
Из этого ската можно целый парашют сделать. Был в море, а теперь в небе
Улов года — Эрни Шортсдейл получил за эту рыбу главный приз в прошлом году.
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