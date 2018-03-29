Офисной работе школьник предпочел служу спасателя

В столичный Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) обратился одиннадцатиклассник Владимир Антонов с собственноручно разработанной программой по всеобщему обучению детей плаванию. В ведомстве работу юноши оценили высоко. С Володей Антоновым познакомился корреспондент «ВМ».

Свою программу школьник написал как индивидуальную выпускную работу для школы № 777 имени Героя Советского Союза Е. В. Михайлова. В Департаменте ГОЧСиПБ работу дали прочитать сотруднику Московской городской поисково-спасательной станции в парке «Царицыно» Игорю Курякову. Предложения школьника Курякову понравились, и он решил пригласить Владимира на станцию, чтобы тот смог познакомиться с тонкостями ее работы.

Станция представляет собой небольшой двухэтажный кирпичный домик на берегу пруда в парке «Царицыно». Здесь мы и встретились. Владимир рассказал «Вечерней Москве», что сейчас выбирает себе дальнейший путь — либо стать юристом, либо спасателем.

— Несколько лет назад я стал свидетелем несчастного случая, когда человек тонул, а никто ему помочь не мог. Я после этого сам научился хорошо плавать, и у меня даже есть сертификат. Но я пока колеблюсь — мне нравится работа спасателя, но я слишком мало о ней знаю, — рассказал молодой человек.

Начальник станции Игорь Куряков подробно ответил на все вопросы школьника и разобрал его работу.

— Сейчас количество несчастных случаев на воде постоянно снижается, — сказал Куряков. — Половина того, что предложено в работе Володи, уже выполняется. На спасательных станциях Москвы регулярно проводятся экскурсии. Причем если раньше мы приходили в школы, то теперь школы приходят к нам. И мы на практике показываем, как правильно оказывать первую помощь пострадавшим, как надо вести себя на воде, чтобы не утонуть. Но лучше, чтобы Владимир попробовал сам некоторые наши средства.

Увиденные специальные спасательные средства поразили школьника. Особенно его удивило, что есть специальные приспособления для спасения не только людей, но и собак. Понравился Владимиру и порядок на станции: как на настоящей военной части — все четко разложено по полочками, все вещи подписаны. Уходил школьник со станции уже в твердой уверенности, что работа спасателем намного интереснее, чем в офисе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Мирный, начальник пресс-службы департамента ГОЧСиПБ:

— Департамент ГОЧСиПБ и подведомственные ему организации проводят занятия с учащимися образовательных учреждений и экскурсии, акцентируя внимание на соблюдение мер безопасности. Учащиеся имеют уникальную возможность не только услышать, но и на практике изучить правила безопасности и посмотреть, как работают спасатели и пожарные.