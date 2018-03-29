Ещё
Офисной работе школьник предпочел служу спасателя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Офисной работе школьник предпочел служу спасателя 

Вечерняя Москва 45 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В столичный Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) обратился одиннадцатиклассник Владимир Антонов с собственноручно разработанной программой по всеобщему обучению детей плаванию. В ведомстве работу юноши оценили высоко. С Володей Антоновым познакомился корреспондент «ВМ».
Свою программу школьник написал как индивидуальную выпускную работу для школы № 777 имени Героя Советского Союза Е. В. Михайлова. В Департаменте ГОЧСиПБ работу дали прочитать сотруднику Московской городской поисково-спасательной станции в парке «Царицыно» Игорю Курякову. Предложения школьника Курякову понравились, и он решил пригласить Владимира на станцию, чтобы тот смог познакомиться с тонкостями ее работы.
Станция представляет собой небольшой двухэтажный кирпичный домик на берегу пруда в парке «Царицыно». Здесь мы и встретились. Владимир рассказал «Вечерней Москве», что сейчас выбирает себе дальнейший путь — либо стать юристом, либо спасателем.
— Несколько лет назад я стал свидетелем несчастного случая, когда человек тонул, а никто ему помочь не мог. Я после этого сам научился хорошо плавать, и у меня даже есть сертификат. Но я пока колеблюсь — мне нравится работа спасателя, но я слишком мало о ней знаю, — рассказал молодой человек.
Начальник станции Игорь Куряков подробно ответил на все вопросы школьника и разобрал его работу.
— Сейчас количество несчастных случаев на воде постоянно снижается, — сказал Куряков. — Половина того, что предложено в работе Володи, уже выполняется. На спасательных станциях Москвы регулярно проводятся экскурсии. Причем если раньше мы приходили в школы, то теперь школы приходят к нам. И мы на практике показываем, как правильно оказывать первую помощь пострадавшим, как надо вести себя на воде, чтобы не утонуть. Но лучше, чтобы Владимир попробовал сам некоторые наши средства.
Увиденные специальные спасательные средства поразили школьника. Особенно его удивило, что есть специальные приспособления для спасения не только людей, но и собак. Понравился Владимиру и порядок на станции: как на настоящей военной части — все четко разложено по полочками, все вещи подписаны. Уходил школьник со станции уже в твердой уверенности, что работа спасателем намного интереснее, чем в офисе.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Николай Мирный, начальник пресс-службы департамента ГОЧСиПБ:
— Департамент ГОЧСиПБ и подведомственные ему организации проводят занятия с учащимися образовательных учреждений и экскурсии, акцентируя внимание на соблюдение мер безопасности. Учащиеся имеют уникальную возможность не только услышать, но и на практике изучить правила безопасности и посмотреть, как работают спасатели и пожарные.
Вечерняя Москва: последние новости
Ольга Бузова открывает собственный телеканал. Время мужества Лучшим социальным проектом с блокчейном признан «Активный гражданин»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов370
Российские радары не заметили израильских истребителей699
Россию накроют природные катаклизмы4
Бензиновый скандал: «если цена вырастет, оштрафуем всех»142
Юлия Скрипаль пришла в себя43
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение