Сроки процедуры банкротства предложили сократить в Госдуме

Госдуме РФ состоялось второе заседание рабочей группы по совершенствованию федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», созданной при комитете по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, представители профильного отдела Минмособлимущества приняли участие в этом заседании, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Участники рабочей группы обсуждали пути законодательного решения наиболее часто возникающих затруднений, самыми актуальными из которых являются длительные сроки процедур банкротства и большие финансовые затраты. Поделившись мнениями и выслушав все предложения, участники рабочей группы решили внести в действующий закон о банкротстве ряд изменений.

Андрей Аверкиев. «Сейчас срок процедуры банкротства занимает несколько лет, поскольку к предприятию-банкроту применяется ряд процедур, таких как наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление и открытие конкурсного производства. На заседании рабочей группы было предложено сократить сроки за счет исключения из цепочки восстановительных процедур (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление), оставив только процедуру конкурсного производства», — сказал министр имущественных отношений Подмосковья

Он добавил, что при этом с сокращением количества процедур сократятся затраты предприятия-должника.

Следующее заседание рабочей группы состоится 24 мая. Минмособлимущество также примет в нем участие, чтобы сделать работу с предприятиями эффективнее и проще.