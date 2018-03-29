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Сроки процедуры банкротства предложили сократить в Госдуме
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Сроки процедуры банкротства предложили сократить в Госдуме 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Госдуме РФ состоялось второе заседание рабочей группы по совершенствованию федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», созданной при комитете по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, представители профильного отдела Минмособлимущества приняли участие в этом заседании, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Участники рабочей группы обсуждали пути законодательного решения наиболее часто возникающих затруднений, самыми актуальными из которых являются длительные сроки процедур банкротства и большие финансовые затраты. Поделившись мнениями и выслушав все предложения, участники рабочей группы решили внести в действующий закон о банкротстве ряд изменений.
«Сейчас срок процедуры банкротства занимает несколько лет, поскольку к предприятию-банкроту применяется ряд процедур, таких как наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление и открытие конкурсного производства. На заседании рабочей группы было предложено сократить сроки за счет исключения из цепочки восстановительных процедур (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление), оставив только процедуру конкурсного производства», — сказал министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев.
Он добавил, что при этом с сокращением количества процедур сократятся затраты предприятия-должника.
Следующее заседание рабочей группы состоится 24 мая. Минмособлимущество также примет в нем участие, чтобы сделать работу с предприятиями эффективнее и проще.
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