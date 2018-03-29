«Атлетико» готов включить Савича в сделку по трансферу Дибалы

Руководство «Атлетико» рассматривает нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу в качестве потенциальной замены форварду мадридцев Антуану Гризманну , сообщает Marca. По информации источника, «матрасники» готовы включить в сделку по покупке аргентинца черногорского защитника Стефана Савича

Издание утверждает, что спортивный директор «Атлетико» Андреа Берта и брат Дибалы Густаво Дибала предварительно договорились о том, что 24-летний нападающий туринцев подпишет контракт, который будет рассчитан на пять лет. Ожидается, что мадридцы заплатят за форварда от 150 до 200 миллионов евро. В том случае, если в сделку будут включены права на Савича, сумма трансфера может быть снижена.

Напомним, Дибала в апреле 2017 года подписал новое соглашение с «Ювентусом», которое рассчитано до лета 2022 года. Его стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 100 миллионов евро.

Форвард «старой синьоры» в сезоне-2017/18 принял участие в 35 матчах на клубном уровне, забив 21 мяч и сделав 3 результативные передачи.