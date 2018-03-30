Налоговую попросили проверить Грудинина 

Депутат законодательного собрания Московской области попросил налоговую службу проверить бизнесмена Павла Грудинина. Владимир Жук хочет получить ответ на вопрос, уклонялся ли директор Совхоза имени Ленина от уплаты налогов. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на информированный источник.
В конце прошлого года Грудинин при подаче документов в Центризбирком РФ для регистрации кандидатом в президенты не указал факты наличия заграничных счетов. Позже он их закрыл, и глава ЦИКа Элла Памфилова говорила, что «оснований для снятия» Павла Грудинина с выборов нет.