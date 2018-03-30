Депутат Мособлдумы попросил налоговую службу проверить Грудинина

"Смысл запроса в том, что во время избирательной компании у кандидата Грудинина были выявлены счета самые разнообразные и всевозможные схемы ухода от налогов и так далее, продажа земельных участков. Поскольку он является председателем Совета депутатов городского поселения Видное, это добавляет общественный интерес к этой истории", — отметил Владимир Жук.

По словам депутата Мособлдумы, обращение было направлено 29 марта, а официальный ответ должен быть дан в течение 30 дней. По словам Владимира Жука, фактов, подтверждающих недобросовестное ведение дел Грудининым, очень много.

"Они должны заниматься этим очень серьезно, это их работа. Поскольку фактов очень много, теперь, когда схлынула вся политическая история, можно спокойно разобраться с цифрами и документами", — говорит Жук.

ФНС начала проверку счетов Грудинина, когда стало известно, что на момент его выдвижения в кандидаты в президенты у него было 13 счетов в швейцарском банке. Федеральная налоговая служба запросила швейцарские уполномоченные органы. Из полученного ответа следовало, что на разных счетах разные финансовые инструменты присутствовали.