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Депутат Мособлдумы обратился в ФНС из‐за возможных нарушений налогового законодательства Павлом Грудининым
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Депутат Мособлдумы обратился в ФНС из‐за возможных нарушений налогового законодательства Павлом Грудининым 

360tv.ru 1 час назад
Депутат Московской областной Думы Владимир Жук подал запрос в Межрайонную инспекцию ФНС №14 по городу Видное. Он хочет уточнить, ведется ли проверка по факту ухода от налогов главой Совхоза имени Ленина Павлом Грудининым.
Смысл запроса в том, что во время избирательной компании у кандидата Грудинина были выявлены счета самые разнообразные и всевозможные схемы ухода от налогов и так далее, продажа земельных участков. Поскольку он является председателем Совета депутатов городского поселения Видное, это добавляет общественный интерес к этой истории
— Владимир Жук.
По словам депутата Мособлдумы, обращение было направлено 29 марта, а официальный ответ должен быть дан в течение 30 дней. По словам Владимира Жука, фактов, подтверждающих недобросовестное ведение дел Грудининым, очень много.
Они должны заниматься этим очень серьезно, это их работа. Поскольку фактов очень много, теперь, когда схлынула вся политическая история, можно спокойно разобраться с цифрами и документами
— Владимир Жук.
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