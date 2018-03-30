Ученые: площадь Сахары растет, озеро Чад мелеет

Москва , 30 марта — «Вести. Экономика». Природные явления и глобальное потепление расширили границы Сахары на 10% за последние 100 лет, что значительно усложнило жизнь населению стран Северной Африки, сообщает Journal of Climate.

Площадь Сахары

"Сильнее всего пострадал бассейн озера Чад . Здесь границы пустыни сдвинулись к югу, и озеро начало высыхать. Следы этого процесса — уменьшение уровня осадков — заметны не только в отдельных частях центральной Африки, но и во всем регионе в целом. Мы можем с уверенностью сказать, что воды в этом огромном бассейне стало заметно меньше", — заявил ученый из университета Мэриленда в Колледж-Парке ( США ) Сумант Нигам, сообщает РИА «Новости»

Пустыня Сахара в относительно недавнем прошлом — 10 тыс. лет и 30-50 тыс. лет назад — представляла собой огромную зеленую равнину, покрытую растениями. Зеленая Сахара, как считают антропологи, помогла древним людям покинуть Африку и распространиться по всей Земле.

Некоторые климатологи считают, что Сахара может исчезнуть в ближайшее время из-за повышения уровня осадков, связанное с тем, что глобальное потепление усилит и сдвинет муссоны в стороны Сахары и ее южной «младшей сестры», полупустыни Сахель. Оба региона должны превратиться в саванны к концу века.

Однако большинство ученых полагает, что все происходит наоборот: площадь Сахары растет, пустыня захватывает новые земли не только на севере, но и на юге, где этого явления никто не ожидал увидеть. Площадь пустыни выросла на 1 млн кв. км за 100 лет.

Расширение Сахары на юг связано с так называемой Атлантической многодекадной осцилляцией — долгосрочными колебаниями температуры воды в Атлантике и такими же процессами в Тихом океане. Уменьшение температуры воды в Атлантике и Тихом океане ведет к резкому снижению уровня осадков в Сахеле, что привело к резкому расширению Сахары и лишило озеро Чад большей части запасов воды.

Сейчас площадь Сахары увеличивается достаточно медленно, так как температура воды в Атлантике находится в «плюсе» по сравнению со среднестатистическими значениями. Но если океан станет холодным, это может вызвать массу проблем для жителей перенаселенных и пустынных стран Северной и Центральной Африки, испытывающих проблемы с доступом к чистой воде. Озеро Чад служит источником воды для многих стран в Африке.